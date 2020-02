Fermetures d’urgences: le c.a. de Vitalité n’a jamais voté, selon la vice-présidente

Norma McGraw s’est vidé le coeur, mercredi. Elle a non seulement démissionné de son poste élu au sein du conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité – elle en était la vice-présidente -, elle a aussi tiré à boulets rouges sur cette organisation où elle dit s’être sentie intimidée dans le dossier controversé de la fermeture de nuit de trois urgences dans des hôpitaux en régions rurales francophones.

Devant une salle comble à Caraquet, Mme McGraw a raconté, avec moults détails, ses derniers mois d’engagement au sein du réseau de la santé. À travers plusieurs rencontres préparatoires à l’annonce du plan de santé, elle a finit par remettre en question la pertinence de continuer à oeuvrer comme membre de ce conseil.

«J’ai appris, en même temps que la population, la rumeur concernant la fermeture des urgences de nuit. Ma première réaction a été de croire que c’était le gouvernement, par son droit de prérogative, qui avait pris cette décision», a-t-elle déclaré dans cette conférence de presse à laquelle plusieurs élus et maires, dont celui de Tracadie et de Richibucto, ont assisté.

La démissionnaire a poursuivi que la présidente du conseil de Vitalité, Michelyne Paulin, a annoncé le 10 février la fermeture des urgences de nuit et qu’elle a signifié que c’était une décision collective du conseil.

«Je ne pouvais croire ce que j’entendais et je lui ai dit que je n’avais jamais vu une résolution au conseil à cet effet et que je n’avais donc pas pu voter sur la question des urgences. La présidente a mis ma crédibilité en doute en disant que j’avais voté sur cette résolution», a révélé Mme McGraw.

Elle a tenu à rappeler à la population qu’aucune résolution en bonne et due forme en faveur ou contre la fermeture des urgences de nuit ou sur le changement de vocations des trois petits hôpitaux (Grand-Sault, Caraquet et Sainte-Anne-de-Kent) n’a été présentée au conseil.

«Je suis d’autant plus bouleversée par le fait que Mme Paulin et M. Gilles Lanteigne (le PDG de Vitalité) persistent à dire au public, aux médias et aux comptes publics qu’une résolution en bonne et due forme concernant ces fermetures existe et émane du conseil. Cette affirmation est fausse», a-t-elle poursuivi.