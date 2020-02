Saint-Jean coincée entre croissance et décroissance

En 2020, la Ville de Saint-Jean prévoit réaliser un déficit de 11 millions $. Un triste mélange de décroissance de sa population et d’expansion de son territoire depuis les années 1970 explique ce sombre bilan. Mais plusieurs acteurs de la région s’activent à renverser la vapeur.

Jonathan Poirier

Initiative de journalisme local – APF – Atlantique

Depuis plusieurs années, la situation budgétaire précaire de Saint-Jean fait les manchettes. En 2018, le gouvernement provincial lui a accordé une aide financière spéciale de 22,8 millions $ sur trois ans pour tenter de régler ses déficits. Prévoyant être dans le rouge de 11 millions $ pour l’année 2019-2020, les élus explorent toutes les options de compressions et d’optimisation de dépenses possibles.

Il y a quelques mois, le conflit entre cette municipalité et les localités environnantes au sujet du financement des arénas s’est ajouté au débat de l’équité fiscale entre les administrations locales. Et si ces frictions entre municipalités n’étaient que la pointe de l’iceberg d’un problème beaucoup plus important qui s’est développé depuis des décennies, l’étalement urbain?

Décroissance et croissance

Le développement des municipalités du sud du Nouveau-Brunswick offre un exemple éloquent de ce phénomène. La population de Quispamsis, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Saint-Jean, la ville centre de cette région, a triplé en 30 ans, pour atteindre près de 18 000 personnes en 2011. Saint-Jean, pour sa part, détient le triste record canadien du plus haut taux de décroissance démographique au pays. Depuis 1976, sa population a diminué de 21,4%, selon des données colligées par des chercheurs de l’Observatoire Ivanhoé Cambridge en développement urbain et immobilier de l’Université de Montréal.

Or, entre 1951 et 2011, son territoire est passé de 35 à 316 kilomètres carrés. Philippe Ouellette, commissaire adjoint du Service de la croissance et du développement communautaire de la Ville de Saint-Jean explique: «Plusieurs petites communautés environnantes ont décidé d’intégrer la ville, ce qui a augmenté sa superficie. De plus, durant les années 1970, on s’attendait à une croissance démographique qui porterait la population de Saint-Jean à 200 000 personnes et on a planifié en conséquence de ces prévisions. Cette croissance ne s’est jamais concrétisée et maintenant nous avons un vaste réseau d’infrastructures sur un grand territoire. Ce réseau n’est pas utilisé à pleine capacité et ses coûts d’entretien reposent sur un moins grand nombre de contribuables que prévu.»

L’impact direct de ces coûts pour la population de Saint-Jean est un taux de taxation plus élevé que dans ses périphéries. Pour l’année 2018, par exemple, le taux d’imposition des propriétaires de maisons à Saint-Jean était de 1 7850$ par tranche de 100$ d’évaluation foncière, un taux 44% plus élevé que sa plus proche voisine Rothesay (1,24$), 38% plus élevé que Quispamsis (1,29$) et 30% plus élevé que Grand Bay-Westfield (1,37$) à l’ouest de Saint-Jean.

Ces écarts pèsent dans la balance lorsque les gens choisissent l’endroit où ils vont s’installer et ces décisions individuelles ont des impacts collectifs majeurs. Ainsi, malgré son taux de taxes plus élevé, la Ville de Saint-Jean continue d’enregistrer des déficits d’année en année.

Qu’est-ce que l’étalement urbain?

Selon Yves Bourgeois, Doyen des études de l’Université de Moncton, campus de Shippagan et professeur d’urbanisme, l’étalement urbain est «une extension fonctionnelle de la ville et de ses services en périphérie. Cette extension peut se faire en milieu rural ou urbain et le phénomène prend des formes différentes s’applique différemment de ville en ville».

Cela se traduit en développement de banlieues, telles que Rothesay et Quispamsis, s’éloignant progressivement des centres urbains comme Saint-Jean.

«Le développement de nouvelles industries et la démocratisation de la voiture après la Deuxième Guerre mondiale ont engendré d’importants mouvements des populations, affirme le professeur Bourgeois. La voiture est devenue libératrice et permettait enfin d’habiter facilement loin du travail. On pouvait enfin vivre où l’on voulait et avoir un bon emploi en ville. Cette libération est désormais la source de nos maux actuels».

Ville ou banlieue?

Taxes plus basses et grands terrains… Les raisons individuelles de s’éloigner de Saint-Jean sont légitimes. Le hic? Ces choix ont des impacts collectifs majeurs.

De nombreuses raisons peuvent inciter les gens à s’installer en périphérie et accentuer l’étalement urbain: le prix inférieur des maisons, la taille des propriétés et de leurs terrains, des taxes municipales moins élevées, le désir d’être plus près de la nature, etc. Mais ces décisions individuelles ont des impacts collectifs majeurs.

Ainsi, pour desservir les citoyens habitant de plus en plus loin du coeur des villes, les administrations municipales doivent augmenter les dépenses pour construire plus de routes et de trottoirs, de conduites d’aqueduc et d’égouts, etc. Les dépenses reliées à la collecte des déchets, au déneigement, à la sécurité publique et aux incendies, entre autres, augmentent aussi en raison des plus grandes distances à parcourir pour assurer ces services essentiels.

Pour des populations comparables à Fredericton et à Moncton, Saint-Jean possède un réseau d’infrastructures beaucoup plus grand. Par exemple, Saint-Jean possède 14 barrages comparativement à deux pour Moncton et aucun à Fredericton. Elle compte aussi 72 stations de pompage des eaux usées tandis que Fredericton en a 32 et Moncton seulement 11. Son réseau d’égouts est aussi beaucoup plus long, soit 445 km par rapport à 380km et 381 km.

Vocation régionale

D’autres raisons expliquent également le besoin de la Ville de Saint-Jean d’imposer des taux de taxes foncières plus élevées que ses voisines: certaines infrastructures, tels le Centre aquatique ou l’aréna TD Station, ont une vocation régionale et leurs coûts d’exploitation sont assumés par ses seuls contribuables bien que les gens de toute la région en profitent.

De plus, une grande partie des résidents des municipalités environnantes travaillent à Saint-Jean, ce qui crée des besoins de routes et d’espaces de stationnement supplémentaires que la municipalité doit payer.

Selon les données recueillies par le professeur d’urbanisme Yves Bourgeois, 40% des cartes de stationnement émises par la ville de Saint-Jean en 2011 ont été attribuées à des non-résidents. Ces dépenses additionnelles contribuent donc à l’augmentation de la pression fiscale exercée sur les contribuables saint-jeannois sans affecter ceux habitant en dehors du centre urbain.

Attraits urbains

Certaines personnes choisissent tout de même de continuer d’habiter à Saint-Jean ou d’y déménager. Et pour cause, estime le commissaire adjoint du Service de la croissance et du développement communautaire Philippe Ouellette. «Même si nous avons le taux de taxes le plus élevé au Nouveau-Brunswick, notre ville a quand même une valeur de proposition intéressante », plaide-t-il.

«Plusieurs styles de vie sont offerts et nos édifices patrimoniaux sont mis en valeur. De plus, nous avons Saint John Energy qui offre des coûts d’électricité 10% moins élevés qu’Énergie NB à nos résidents.»

En plus de faire valoir ces attraits, la Ville de Saint-Jean a amorcé la mise en place de plusieurs mesures visant à réduire la pression fiscale sur sa population dans son plan d’urbanisme adopté en 2011. Sa principale et plus audacieuse mesure consiste à concentrer la majorité de son développement immobilier futur dans un rayon de 77 kilomètres carrés.

Une autre avenue pour résoudre le problème réside dans la volonté de la ville et de ses municipalités environnantes de régionaliser certains services et regrouper des organismes afin d’optimiser les dépenses et les sources de revenus.

Saint-Jean prend le taureau par les cornes

Pour revenir à l’équilibre budgétaire et stopper sa décroissance, Saint-Jean, poursuit un objectif audacieux: concentrer son développement futur sur 77 kilomètres carrés. Aperçu de ce modèle de densification unique au pays.

La croissance du territoire de Saint-Jean et sa décroissance démographique depuis des décennies sont alarmantes. En 1951, la ville de Saint-Jean comptait 73 100 habitants pour une superficie de 35 kilomètres carrés. En 2016, la population était de 67 575 personnes réparties sur 316 kilomètres carrés. Combinés, ces deux phénomènes ont contribué aux défis actuels auxquels cette municipalité est confrontée.

Densité et régionalisation

Pour inverser la tendance de l’étalement urbain, la principale mesure adoptée par la Ville de Saint-Jean est la densification du développement immobilier et des services. Comme son nom l’indique, la densification vise à augmenter la population et les services dans un territoire plus petit. Le but est d’améliorer l’aménagement du territoire en optimisant chaque espace utilisé. Concrètement, cela signifie de bâtir des habitations à plusieurs étages pouvant loger plus de personnes avec la même superficie de terrain et créer des lots résidentiels avec des terrains plus petits pour ceux voulant construire des maisons.

Pour y arriver, les villes doivent utiliser une combinaison de mesures.

«Offrir des incitatifs financiers aux promoteurs pour construire intelligemment, créer des zones privilégiées de services à prioriser dans certains quartiers et interdire le développement immobilier au-delà d’une certaine limite peuvent résorber les effets de l’étalement urbain», explique le doyen des études de l’Université de Moncton au campus de Shippagan et professeur d’urbanisme Yves Bourgeois.

Selon le commissaire adjoint du service de la croissance et du développement communautaire, Philippe Ouellette, les politiques mentionnées par M. Bourgeois ont déjà été mises en place à Saint-Jean dans le plan d’urbanisme établi pour la période 2011-2035. Dans ce document, on y apprend que la Ville a créé une zone principale de développement restreinte à 77 kilomètres carrés dans laquelle on veut concentrer 85% du développement.

Une autre avenue pour résoudre le problème réside dans la volonté de la ville et de ses municipalités environnantes de régionaliser certains services et regrouper des organismes afin d’optimiser les dépenses et les sources de revenus. Cela semble se concrétiser, puisque des organisations comme Enterprise Saint John (maintenant devenue Economic Development Greater Saint John) ont revu leur mandat pour s’étendre à toute la région métropolitaine en échange de financement des municipalités. De plus, le 20 novembre dernier, le gouvernement provincial a annoncé sa volonté de forcer les municipalités environnantes de contribuer aux coûts d’exploitations des infrastructures régionales.