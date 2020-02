Six ans et demi de prison pour un agresseur sexuel d’Edmundston

Reconnu coupable plus tôt cet hiver de voies de fait ayant causé des lésions corporelles et d’agression sexuelle, Daniel Légère, d’Edmundston, a été condamné à purger une peine de six ans et demi de pénitencier.

La sentence a été rendue mardi à Edmundston par le juge Zoël Dionne, à la Cour du Banc de la Reine.

Les faits reprochés au quinquagénaire se sont déroulés pendant un peu plus de deux ans entre 2008 et 2010.

La victime, dont l’identité ne peut être révélée, avait raconté lors du procès avoir vécu un véritable calvaire sous l’emprise de l’individu et vivre encore à ce jour avec des séquelles importantes causées par ses gestes.

Daniel Légère a toujours nié durant les procédures judiciaires avoir posé de tels gestes.

La Couronne, représentée par Me Louis Gérard Plourde, réclamait une peine de prison de huit ans.