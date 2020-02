Tempête: jusqu’à 40 cm de neige sont attendus sur le Nord-Est

L’hiver n’a pas dit son dernier mot. Le nord de la province et le comté de Kent sont sous le coup d’une alerte de tempête hivernale pour jeudi alors qu’un avertissement de neige est en vigueur sur le reste de la province.

En fin d’après-midi mercredi, l’alerte de tempête hivernale était en vigueur pour la région Chaleur, le Restigouche, le Grand Miramichi, le comté de Kent et la Péninsule acadienne.

Sur ces régions, Environnement Canada prévoit des accumulations de neige pouvant atteindre de 30 à 40 cm jeudi ainsi des rafales de 80 à 90 km/h.

«De la neige parfois forte commencera à tomber jeudi après-midi dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. Des vents forts d’est à nord-est se lèveront aussi jeudi après-midi et se combineront à la neige fraîchement tombée pour réduire la visibilité par moments dans la poudrerie. Le rythme d’accumulation de la neige cessera progressivement vendredi matin», fait valoir l’agence fédérale.

«La visibilité sera soudainement réduite à presque nulle par moments dans la forte neige et la poudrerie, prévient Environnement Canada. Si vous devez prendre la route, informez quelqu’un de votre horaire et de votre destination, et apportez une trousse d’urgence et un téléphone cellulaire.»

Ailleurs dans la province, Environnement Canada prévoit des accumulations pouvant atteindre de 15 à 30 cm de jeudi après-midi à vendredi matin.

«Des vents forts de nord à nord-est occasionneront de la poudrerie passagère tard jeudi après-midi et jeudi soir», indique l’agence.

«Sur les secteurs sud de la province, la neige devrait se mêler de grésil ou se changer en grésil jeudi soir. Les régions situées à l’extrémité sud pourraient recevoir brièvement un mélange de pluie et de neige après minuit. Les précipitations se changeront progressivement en averses de neige vendredi matin.»

Encore là, Environnement Canada invite à la prudence.

«Évaluez la possibilité de retarder tout déplacement non essentiel jusqu’à ce que les conditions s’améliorent. La visibilité peut être soudainement réduite par moments dans la neige forte. Les surfaces comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement peuvent devenir difficiles à sillonner en raison de l’accumulation de neige.»

Météomédia prévoit moins de neige

Météomédia prévoit elle aussi beaucoup de neige, surtout dans le nord-est, mais moins qu’Environnement Canada.

Ainsi, l’entreprise québécoise prédit que c’est la région Chaleur qui écopera le plus avec des accumulations pouvant atteindre 35 cm.

La Péninsule acadienne et le Grand Miramichi vont de leur côté recevoir de 25 à 30 cm de neige jeudi. À cela s’ajouteront de 1 à 3 autre centimètres de poudre blanche vendredi.

Le Restigouche-Est et le Grand Fredericton recevront pour leur part de 20 à 25 cm de neige jeudi.

Les accumulations ne devraient pas dépasser 20 cm jeudi dans le Restigouche-Ouest, le Madawaska ainsi que les comtés de Kent et de Victoria.

La région de Saint-Jean recevra pour sa part une quinzaine de centimètres de neige jeudi, en plus de 1 à 3 mm de pluie.