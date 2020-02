Via Rail reprend du service dans les Maritimes

VIA Rail rétablira la liaison ferroviaire sur le trajet de l’Océan qui relie Montréal à Halifax dès vendredi.

Le train l’Océan, en provenance de Montréal, s’arrête à Campbellton, à Bathurst, à Miramichi et à Moncton avant de rejoindre la capitale néo-écossaise.

Le 13 février, le CN et Via Rail avaient annoncé la fermeture de leur réseau dans l’est du Canada après plusieurs jours de blocages organisés par les opposants au projet de gazoduc Coastal GasLink en Colombie-Britannique.

Lundi, VIA Rail a pu remettre en marche son service entre Ottawa, Montréal et Québec. Des lignes de trains roulent aussi à l’ouest de Toronto, a indiqué la société d’État.

«Nous continuons de travailler avec le propriétaire de l’infrastructure, CN Rail, pour nous assurer que le service normal puisse reprendre sur toutes les autres routes et accueillir de nouveau les passagers à bord de nos trains le plus rapidement possible», peut-on lire sur son site internet.

Cependant, les liaisons entre Montréal et Toronto, ou entre Ottawa et Toronto demeurent toujours interrompues jusqu’à nouvel ordre. D’autres lignes dans l’ouest du pays, ainsi que le Canadien qui relie Toronto à Vancouver, n’ont pas non plus repris du service.

Depuis le début de la crise des blocus ferroviaires, VIA Rail a dû annuler 789 trajets.

L’entreprise, qui a recensé à plus de 138 000 passagers affectés, se dit persuadée que la situation sera «résolue le plus tôt possible» et encourage toutes les parties impliquées à «poursuivre leurs efforts en vue d’une résolution pacifique».