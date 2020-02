De nouveaux règlements pour protéger les baleines du golfe

Les pêcheurs de crabe des neiges et de homard du Nouveau-Brunswick devront à nouveau ce printemps se conformer à de règlements visant à protéger les baleines noires, une espèce en voie de disparition.

Il reste environ 400 baleines noires de l’Atlantique Nord et seulement un tiers d’entre elles sont des femelles en âge de procréer.

Parmi les changements annoncés jeudi par le gouvernement fédéral figure la mise en place d’un nouveau protocole de fermeture saisonnière dans le golfe du Saint-Laurent.

Au lieu d’instaurer une zone de fermeture statique en début de saison – la zone statique a été abolie – des fermetures seront appliquées dans les régions où des baleines sont détectées plus d’une fois en 15 jours. Les régions touchées demeureront fermées jusqu’au 15 novembre 2020.

Cette nouvelle approche devrait permettre aux crabiers de pêcher dans l’ensemble du golfe du Saint-Laurent avant l’arrivée des premières baleines noires au printemps.

«Nous trouvions que la zone statique ne tenait pas vraiment compte des agrégations des baleines noires en début de saison et évidemment, la zone était statique, donc elle ne tenait pas compte du mouvement des baleines dans le golfe du Saint-Laurent durant la saison. Les baleines ne sont pas toujours au même endroit», a expliqué Brett Gilchrist, directeur adjoint – pêche et gestion des ressources au ministère des Pêches et des Océans.

La zone de fermeture temporaire inclut également la baie de Fundy, y compris une zone d’habitat essentiel du mammifère marin dans le bassin de Grand Manan.

Pêches et Océans Canada compte se servir de la technologie acoustique sous-marine pour détecter la présence de baleines plus rapidement, en plus de poursuivre des observations visuelles par avion et dans des navires.

Il y a quelques mois, le MPO a émis un avis aux pêcheurs pour annoncer que les pêcheurs de homard et de crabe du Canada atlantique et du Québec devront marquer leurs engins de pêche fixes non surveillés avec des cordes de couleurs. Si un cas d’empêtrement devait avoir lieu, cette mesure a pour objectif de faire la distinction entre les cordages utilisés par les pêcheurs canadiens et américains.

Prévenir les collisions

De nouveaux règlements seront mis en place pour prévenir les collisions entre les baleines et les navires.

Entre autres, Transports Canada rétablira la limitation de vitesse obligatoire à dix nœuds dans l’ouest du golfe du Saint-Laurent et il permettra aux navires à circuler à une vitesse sécuritaire dans les des voies de navigation situées au nord et au sud de l’île d’Anticosti, si aucune baleine noire de l’Atlantique Nord n’est détectée dans la zone en question.

Les navires devront également réduire leur vitesse à huit nœuds dans un secteur surnommé la vallée de Shediac, située entre l’île Miscou et les Îles-de-la-Madeleine et ils sont invités, sur une base volontaire, de réduire leur vitesse à dix nœuds dans le détroit de Cabot à certains moments de la saison.

Déglaçage

Par ailleurs, la Garde côtière canadienne réitère sa promesse d’entamer les travaux de déglaçage de la baie des Chaleurs vers la mi-mars.

Un grand brise-glace sera déployé pour effectuer les travaux initiaux. Par la suite, un brise-glace léger sera chargé de dégager l’entrée de la baie de Caraquet et le chenal de Shippagan.

Tel que promis, le gouvernement fédéral fera appel aux services d’un brise-glace de petite taille provenant du secteur privé.

Un contrat de 596 000$ a été attribué à l’entreprise GX Technology Canada, basée à Calgary. Cette entreprise aura le mandat d’appuyer les aéroglisseurs de la Garde côtière canadienne dans les travaux de déglaçage des ports de Caraquet, de Shippagan, de Lamèque, de Miscou ainsi que d’autres ports de plus petite taille.

Accueil positif chez les crabiers

Pour le moment, les pêcheurs de crabe accueillent les changements avec un certain espoir. En ayant accès à l’ensemble de la zone de pêche 23, qui couvre la majeure partie du golfe du Saint-Laurent, ils espèrent qu’ils seront en mesure d’atteindre leur quota avant l’arrivée en grand nombre des baleines noires au printemps.

Ils espèrent aussi que l’abolition de la zone statique permettra aux crabiers de retourner dans leurs lieux de pêche habituels. Au cours des dernières années, plusieurs bateaux se sont trouvés au même endroit au début de la saison.

«Les pêcheurs devraient pouvoir retourner à leurs habitudes de pêche normales, parce que le golfe dans son entier sera ouvert dès le début de la saison. Et avec le contrat qu’ils ont donné pour le petit brise-glace, si on pouvait commencer à pêcher vers la mi-avril, ce serait l’idéal. Ça permettrait de pêcher notre quota avant que les baleines arrivent en grand nombre», dit Joël Gionet, président de l’Association des crabiers acadiens.

De son côté, l’Union des pêcheurs des Maritimes souhaite obtenir plus de renseignements pour bien comprendre l’impact des nouvelles mesures avant de se prononcer.