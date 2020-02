Direction des bibliothèques publiques: le choix du gouvernement dénoncé

Le député libéral responsable des questions d’éducation postsecondaire, Guy Arseneault demande l’annulation de la nomination du nouveau directeur des bibliothèques publiques, Mike Cormier. Il juge la recrue incompétente.

C’est ce qui s’appelle un faux départ. Une semaine après avoir pris la tête des 64 bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick, pour un salaire pouvant atteindre 114 000$, Mike Cormier a subi les premières critiques à propos de son profil.

L’offre d’emploi qu’il a remportée demandait une maîtrise en bibliothéconomie ou en sciences de l’information et au moins huit ans d’expérience professionnelle pertinente, dont au moins trois avec des responsabilités en ressources humaines et financières.

D’après sa page LinkedIn, Mike Cormier a effectué deux années d’études dans une école de pilotage à Moncton et une autre dans un programme de gestion de l’Université d’York à Toronto. Il a par la suite eu divers postes de gestionnaire, parfois liés au marketing et à la publicité.

Il a aussi dirigé de 2011 à 2019, le village historique de Kings Landing, près de Fredericton. Il a provoqué un tollé à ce poste en supprimant les rôles de comédiens en costumes d’époque dans trois maisons, avant de revenir sur sa décision.

Un ancien employé du lieu culturel, Darrell Butler a aussi témoigné sur le réseau CBC de ses désaccords avec Mike Cormier. Il a notamment regretté que son ancien directeur ait demandé la révision de la bibliothèque de l’endroit touristique. La collection de livres aurait perdu une centaine de titres à cette occasion.

«C’est une farce et c’est embarrassant pour le gouvernement et les gens du Nouveau-Brunswick, a déclaré M. Arseneault», à propos de l’embauche de Mike Cormier à la direction des bibliothèques publiques.

Le député accuse également le gouvernement de favoritisme.

«Seuls les alliés politiques se voient attribuer des emplois très bien payés», condamne-t-il. Mike Cormier a fait partie du bureau du conseil exécutif provincial pendant un an.

Le député libéral a dit, d’après Radio-Canada, souhaiter que M. Cormier n’eût pas été embauché pour faire des compressions au service des bibliothèques.

«Aucune réduction budgétaire n’est prévue pour le service de bibliothèque», affirme la porte-parole du ministère de l’Éducation postsecondaire, Leigh Watson.

Son sous-ministre, Dan Mills souligne que M. Cormier a occupé divers postes de responsabilité au sein de la fonction publique du Nouveau-Brunswick pendant plus de 15 ans.

«Il n’y a eu aucun favoritisme dans cette nomination, car il s’agit d’un rôle non partisan et pourvu par le biais d’un programme d’embauche dans la fonction publique, auquel le ministre n’a pas participé», a-t-il déclaré.

Les utilisateurs des bibliothèques publiques sont satisfaits

Les utilisateurs des bibliothèques publiques sont satisfaits, quelle que soit l’activité qu’ils pratiquent dans ces établissements (prêts de livres, consultations d’internet, etc.).

La bonne nouvelle se trouve dans le rapport remis au gouvernement par R.A. Malatest & Associates.

Le document a été préparé à la suite de consultations entreprises l’été dernier. Elles avaient éveillé des inquiétudes à propos de possibles coupes budgétaires.

L’étude montre que c’est le choix de livres qui est la ressource la plus utile du point de vue des usagers et non l’utilisation d’internet.

Seule une faible proportion d’entre eux ont visité la bibliothèque pour aller sur le Web (parce qu’ils accèdent à ce moyen de communication chez eux pour la grande majorité).

Le pourcentage du personnel des bibliothèques qui estime que les collections répondent entièrement aux besoins de la collectivité est pourtant de 49% seulement.

Les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick disposent de deux livres par habitant en moyenne contre trois pour celles du Québec.

«Tout investissement accru dans les collections serait bien accueilli et bien utilisé», concluent les auteurs de l’étude.

Presque tous les usagers interviewés (98%) sont aussi très (73%) ou assez satisfaits (25%) des heures d’ouverture actuelles de leur bibliothèque.

La majorité d’entre elles sont ouvertes cinq jours par semaine, du mardi au samedi, et le soir, une ou deux fois par semaine. Celles d’Edmundston, de Campbellton, de Moncton, de Fredericton et de Saint-Jean sont ouvertes tous les jours et deux fois en soirée.

Leur utilisation est répartie à peu près également pendant la semaine.

«Cela peut indiquer que les bibliothèques devraient être ouvertes autant de jours que possible pour tenir compte de la variation de leur utilisation actuelle. Cela peut aussi indiquer que si des modifications aux heures d’ouverture étaient mises en œuvre, les usagers s’adapteraient», exposent les auteurs du rapport.

Ils conseillent donc de réfléchir avant d’augmenter le nombre d’heures d’ouverture des bibliothèques. Cette mesure mènerait selon eux des coûts supplémentaires.

Les employés leur ont d’ailleurs fait part de leur impression d’être trop peu nombreux.