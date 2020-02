La situation financière du N.-B. est très précaire

La politique budgétaire actuelle du Nouveau-Brunswick n’est pas viable à long terme, selon un nouveau rapport du directeur parlementaire du budget (DPB).

Même si la province pourra compter sur des transferts fédéraux plus généreux à l’avenir, ceux-ci ne seront pas suffisants pour répondre aux pressions causées par le vieillissement de la population, selon Yves Giroux.

L’agent indépendant du Parlement canadien a présenté jeudi son rapport annuel sur la viabilité financière du gouvernement fédéral et des provinces.

Selon l’évaluation du DPB, le gouvernement fédéral et les provinces du Québec, de la Nouvelle-Écosse et de l’Ontario ont tous de la marge de manœuvre pour augmenter leurs dépenses ou pour réduire les impôts.

La situation du Nouveau-Brunswick est toutefois nettement moins avantageuse. Afin d’avoir une politique budgétaire viable à long terme, la province devrait augmenter ses revenus ou réduire ses dépenses d’environ 260 millions $ par année.

«La situation s’améliore du point de vue budgétaire au Nouveau-Brunswick à moyen terme avec des efforts de consolidation budgétaire, mais ce qui fait plutôt mal, c’est la croissance des dépenses en matière de santé due au vieillissement de la population», explique M. Giroux.

«Une population vieillissante coûte plus cher (…) et ça affecte particulièrement le Nouveau-Brunswick.»

La province fait cependant beaucoup mieux sur le plan de la viabilité fiscale que Terre-Neuve-et-Labrador, la Saskatchewan ou le Manitoba, selon le DPB.

Dans le cadre de cette étude, une politique budgétaire «viable à long terme» est une politique qui suffit à maintenir la taille de dette d’un gouvernement par rapport à la taille de son économie ou qui permet de la réduire.

«Nous avons défini ça comme le niveau soutenable parce qu’à ce moment-là, les provinces et les territoires étaient capables d’assumer les paiements d’intérêts sur leur dette», indique Yves Giroux.

Durant l’année de référence de l’étude, en 2018, le ratio de la dette néo-brunswickoise par rapport à son PIB était de 31,2%.

Si Fredericton ne changeait absolument rien à sa politique budgétaire, la dette de la province atteindrait 100% de la taille de son économie en 2078.

À titre de comparaison, le ratio d’endettement de la Nouvelle-Écosse était de 26,8% en 2018. En maintenant sa politique budgétaire actuelle, Halifax pourrait effacer sa dette en 2055.

L’avenir n’est pas complètement noir pour le Nouveau-Brunswick. Contrairement à d’autres gouvernements, Fredericton aura au moins droit à des paiements de transferts fédéraux plus généreux par rapport à la taille de son économie.

Le DPB projette que la péréquation et le transfert canadien en matière de santé vont tous deux augmenter en comparaison à la taille de l’économie néo-brunswickoise.

«Le ralentissement de la croissance économique au Nouveau-Brunswick va faire en sorte que la péréquation va jouer un rôle de plus en plus important», constate M.Giroux.

«Ça ne sera malheureusement pas suffisant pour renverser complètement la tendance des coûts à la hausse due au vieillissement de population.»

Selon le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, Ernie Steeves, le rapport du DPB vient prouver une fois de plus l’importance de prendre des «décisions difficiles pour redresser le navire fiscal».

Malgré un budget équilibré et une dette en légère baisse, il reste encore beaucoup de travail à faire, a assuré le ministre par courriel.

«Notre niveau d’endettement reste beaucoup trop élevé et représente un fardeau pour les générations futures. En maintenant une discipline financière rigoureuse, nous permettrons au gouvernement d’être responsable et de fournir des services publics durables et de qualité à tous les Néo-Brunswickois.»

M. Steeve doit présenter son deuxième budget principal à l’Assemblée législative le 10 mars.

Fredericton s’attend à réaliser un surplus budgétaire de 97,8 millions $ cette année selon les données du troisième trimestre.

Le Nouveau-Brunswick (46 ans) possède la seconde population la plus âgée au pays, selon Statistique Canada, tout juste après Terre-Neuve-et-Labrador (47,1 ans).

C’est en Alberta (37,1 ans) que les citoyens sont les plus jeunes. L’âge médian au Canada est de 40,8 ans.