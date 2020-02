L’Arche Saint-Jean résiste à la tempête

Fluctuat nec mergitur. La devise latine pourrait s’appliquer à L’Arche Saint-Jean. L’association d’aide aux personnes déficientes mentalement est battue par les flots de l’actualité, mais ne sombre pas. C’est en tout cas ce que croit le responsable néo-brunswickois de l’organisme sans but lucratif, Zoël Breau.

Les révélations sur le cofondateur de L’Arche, l’organisation internationale dont l’association néo-brunswickoise tire son nom, sont pourtant accablantes.

Le Canadien Jean Vanier a abusé sexuellement au moins six femmes adultes et non handicapées entre 1970 et 2005.

Il a profité de l’emprise psychologique qu’il avait sur ses victimes présumées.

«Les relations impliquaient diverses sortes de comportements sexuels, souvent combinés avec des justifications soi-disant mystiques et spirituelles», ont précisé les enquêteurs.

Ces agressions ressemblent à celles qu’a perpétrées un autre cofondateur de L’Arche, le père Thomas Philippe, qui a formé M. Vanier dans son «école de sagesse» appelée l’Eau Vive. Une partie de leurs activités sexuelles répréhensibles respectives ont eu lieu dans le contexte d’accompagnements spirituels individuels.

Ce sont les conclusions d’une enquête indépendante menée par la firme britannique GCPS Consulting. Les dirigeants de L’Arche Internationale viennent de la rendre publique. Ils se sont aussi engagés à évaluer leurs dispositifs censés garantir la sécurité et le bien-être de leurs membres.

Rester debout

Ces révélations ont des échos jusqu’au Nouveau-Brunswick.

«Nous allons rester debout, affirme M. Breau, qui dirige la seule antenne de L’Arche dans la province, à Saint-Jean. J’avais beaucoup d’inquiétudes sur l’accueil du rapport d’enquête, mais je suis surpris par le soutien que nous recevons tous les jours.»

Il indique que son organisme provincial est financé en partie par le ministère du Développement social et par des contributeurs privés.

«J’ai contacté (la ministre) Dorothy Shephard et nos donateurs. Ils nous soutiennent et pensent que nous sommes braves d’affronter la vérité», raconte M. Breau.

Le responsable a pris des mesures pour gérer les conséquences de la tempête médiatique sur ses 25 bénéficiaires ainsi que sur sa quinzaine d’employés et bénévoles.

«Nous essayons de former un groupe de soutien pour partager nos émotions, détaille M. Breau. Il est aussi important de procéder à des rencontres individuelles avec nos bénéficiaires, qui peuvent ne pas comprendre tout ce dont on parle, comme les abus sexuels, par exemple.»

Ne sacraliser personne

Il précise que les révélations de l’enquête sur M. Vanier peuvent réveiller des blessures liées à l’histoire personnelle des habitants de sa résidence ainsi qu’à celle des moniteurs et inscrits à son centre de jour.

«C’est un moment vraiment difficile, avec des sentiments de choc, de trahison, de colère et de tristesse pour chacun de nous», ajoute-t-il.

Il souligne que M. Vanier était le messager de L’Arche, pas le message.

«C’est nous, le message, certifie-t-il, à propos des employés et bénévoles de l’organisme caritatif. Nous respectons les personnes.»

M. Vanier est décédé en 2019 tandis qu’il jouissait d’une excellente réputation.

«Je connaissais l’humain, mais certains l’avaient déjà canonisé», précise M. Breau, qui raconte l’avoir côtoyé pendant ses 42 ans d’implication à L’Arche.

«Ces révélations constituent un apprentissage pour les gens, médite-t-il. Nous n’avons presque pas le droit de placer quelqu’un sur un piédestal. Ce qui est humain est humain.»