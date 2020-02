Assomption Vie renoue avec l’augmentation des profits

La société financière acadienne Assomption Vie a tenu son assemblée générale annuelle. Elle a révélé des résultats pour l’année 2019 en croissance par rapport à ceux de 2018. Elle a aussi annoncé une amélioration de son service à la clientèle pour les années à venir.

Des tonnerres d’applaudissements ont éclaté derrière les portes closes de la salle où devait commencer bientôt l’assemblée générale annuelle d’Assomption Vie. La direction de la société d’assurance avait organisé une remise de prix pour de nombreux employés.

Son vice-président, Michel Allain a ensuite annoncé ses résultats financiers.

«Notre solidité est très enviable», s’est-il réjoui, à propos du ratio de solvabilité d’Assomption Vie, évalué à 152%.

Ce chiffre signifie que l’entreprise peut faire face à 68 millions $ d’imprévus et que ses risques de faillite sont minimes. L’agence de notation A.M. Best lui a d’ailleurs attribué la cote A- (excellent), pour la vingtième année consécutive.

Assomption Vie a par ailleurs réalisé un bénéfice de 7,5 millions $ en 2019, en augmentation de 340 000 $ par rapport à 2018. Ses profits avaient diminué de 154 000$ cette année-là, en chute pour la cinquième année consécutive. Assomption renoue donc avec l’augmentation de sa croissance.

«C’est le fruit d’un travail d’équipe incroyable, a commenté le PDG de l’entreprise, Sébastien Dupuis. Les taux d’intérêt en baisse nous ont mis une pression énorme. Nous avons toutefois commencé l’année avec une bonne planification des objectifs, nous avons ensuite été assidus dans notre volonté de les atteindre, ce qui nous a permis d’effectuer les correctifs nécessaires.»

Le dirigeant, en poste depuis décembre 2018, a par ailleurs annoncé le plan stratégique auquel son équipe se conformera jusqu’en 2022.

«Nous allons diriger tous nos efforts sur la qualité du service à la clientèle, détaille-t-il. Être à l’écoute, personnaliser nos conseils, sont les éléments qui nous permettront d’aller chercher de la croissance.»

M. Dupuis compte pour cela poursuivre la trajectoire prise par Assomption Vie sous la barre de son ancien PDG André Vincent, dans le virage numérique.

La société a notamment acquis une compagnie de solutions technologiques en 2017, pour créer sa filiale baptisée Tech Knowledge Solutions (TKS). Assomption Vie souhaitait par exemple communiquer avec ses clients à l’aide des nouvelles technologies.

«L’évolution continue, assure M. Dupuis. Elle nous permettra d’être plus agiles.»

Assomption Vie a accumulé en 2019 un record d’actifs, soit 1,9 milliard $. Fondée en 1903 par les Acadiens, elle vend des produits d’assurance individuelle et collective; permet d’effectuer des placements et propose des plans de retraite ainsi que des prêts hypothécaires.

Elle est présente dans tout le Canada, mais garde son siège social à Moncton depuis 1915.

Conformément à ses racines, elle effectue aussi des actions communautaires dans les provinces atlantiques. Elle a par exemple accordé 21 bourses d’études et versé 450 000$ dans des actions philanthropiques. Ses employés ont aussi effectué 400 heures de bénévolat durant leur temps de travail.