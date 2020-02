Les cas d’extorsion sont en hausse au N.-B.

Les Néo-Brunswickois ont déclaré avoir perdu 3,5 millions $ en raison de la fraude au cours des trois dernières années. Selon la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, la meilleure façon de se protéger contre la fraude consiste à reconnaître les signaux d’alarme.

Ce message coïncide avec le Mois de la prévention de la fraude, au cours duquel la commission partagera des outils et des ressources pour aider les gens du Nouveau-Brunswick à rester à l’abri de la fraude.

Si les pertes signalées au Centre antifraude du Canada s’élèvent à 3,5 millions $, la recherche indique que seulement environ 5% des fraudes sont signalées.

Selon le centre, les stratagèmes d’extorsion font partie d’un type de fraude qui a augmenté au cours de la dernière année au Nouveau-Brunswick.

«Les stratagèmes d’extorsion peuvent sembler très différents les uns des autres, mais ils visent tous à tenter de vous contraindre à envoyer de l’argent ou des renseignements personnels en vous faisant peur ou en vous prenant au dépourvu», a déclaré la directrice par intérim de l’éducation et des communications et porte-parole de la commission, Sarah Wilson.

La commission rappelle que même si les fraudes et les arnaques comme les stratagèmes d’extorsion changent sans cesse, les signaux d’alarme sont les mêmes, à savoir: une offre trop belle pour être vraie; la menace d’être arrêté ou poursuivi devant les tribunaux si vous n’agissez pas immédiatement; le fait de devoir confirmer vos renseignements personnels ou votre information financière quand on communique avec vous; et le fait de devoir payer quelque chose en utilisant des cartes-cadeaux ou une cryptomonnaie, comme le bitcoin.

«La meilleure façon de se protéger contre les arnaqueurs et de faire des choix dans votre meilleur intérêt est de poser des questions et de réfléchir sérieusement avant de prendre des décisions financières et d’achats», dit Mme Wilson.