Marc Lanteigne sera candidat au conseil de Dieppe

Marc Lanteigne, un résident du quartier 3 de Dieppe, sera candidat au poste de conseiller dans son quartier.

Avant de faire son entrée dans le monde de la politique municipale, il s’est impliqué à plusieurs niveaux dans la vie communautaire de Dieppe.

Il a notamment oeuvré comme bénévole auprès du Club Richelieu, de la Société des Jeux de l’Acadie, du Conseil économique du N.-B., de la Chambre de commerce du Grand Moncton, de la Fondation CHU Dumont, du comité Go Dieppe, de la Fondation des maladies du coeur et du Défi Hockey FrancoFun.

Il a également été membre fondateur du Festival international du cerf-volant de Dieppe, maintenant connu sous le nom de Festival ImaginAIR.

Comme membre fondateur du magasin Coop de Dieppe, il a aussi présidé la coopérative pendant trois ans, et cumule 9 années au sein de son conseil d’administration.

«Ma campagne est déjà en branle. J’ai bien hâte d’aller rencontrer les gens de mon quartier afin d’apprendre quelles sont leurs préoccupations afin de pouvoir mieux les représenter au conseil municipal. Je suis disposé à écouter les citoyens et à travailler avec le conseil municipal et l’administration en place dans le but de continuer de faire progresser notre belle municipalité», fait savoir le candidat par voie de communiqué.

Marc Lanteigne est diplômé de l’Université de Moncton, où il a obtenu un baccalauréat en administration des affaires avec une concentration en marketing.

Il fait carrière dans le domaine du développement des affaires, de la vente et du marketing, et il habite à Dieppe depuis plus de 20 ans avec sa conjointe Dana Roussel. Il est originaire de Lamèque.

Le conseiller Ted Gaudet occupe actuellement le poste du quartier 3.