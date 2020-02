Moncton: conseiller municipal pendant 19 ans, il tirera sa révérence en mai

Le maire adjoint de Moncton, Pierre A. Boudreau a annoncé la fin de son engagement municipal après cinq mandats en tant que conseiller. Sa ville est devenue conforme à ce qu’il voulait qu’elle soit. Il souhaite que la jeune candidate Krysta Cowling prenne sa place à la suite des élections de mai. Entrevue.

Acadie Nouvelle: Vous avez été conseiller de Moncton de 1989 à 1992, puis de 2004 à 2020. Comment la ville a-t-elle changé durant tout ce temps?

Pierre A. Boudreau: La vision que j’avais pour Moncton en 1989 s’est réalisée. Nous sommes tellement chanceux! Nous avons des parcs, des sentiers pédestres et de bonnes infrastructures. Le Moncton de 2020 est une ville en plein essor économique et social. Maintenant, les gens sont de bonne humeur. Je peux aussi m’adresser à tout le monde en français.

AN: Justement, quelle était la situation linguistique en 1989?

P.B.: J’ai réalisé qu’il y avait encore des tensions linguistiques quand j’ai participé au conseil municipal pour la première fois. J’ai été dégoûté de voir qu’il n’y avait rien de bilingue à l’hôtel de Ville. Nous avions une réceptionniste qui disait: «I am sorry sir, we do not speak french here [je suis désolé, monsieur, nous ne parlons pas français ici].»

AN.: Comment avez-vous agi?

P.B.: (Il soupire). Le gros choc est venu de la rencontre d’un ancien camarade de classe francophone. Je le voyais assez souvent à la mairie. Je lui ai demandé pourquoi il me répondait toujours en anglais. «Je n’ai pas vraiment le choix, m’a-t-il répondu. On m’a dit que c’était la langue de travail et que si je voulais parler français ce serait pour un autre employeur.» J’ai voulu secouer les citoyens. J’ai fait parvenir à tous les médias une déclaration foudroyante. À la suite de cette action, le soutien que j’ai reçu venait des unilingues anglophones. Ils ont adhéré à l’idée que le bilinguisme serait un atout précieux. C’est ce qui m’a le plus frappé.

AN.: Comment se portait l’économie de Moncton au début de votre premier mandat?

P.B.: L’année 1989 était assez morose. La ville avait perdu ses deux plus gros employeurs: les ateliers de Canadian National Railway Company (CN) et le centre de distribution des magasins Eaton. Beaucoup de commerçants avaient également fermé. On aurait pu facilement jouer aux quilles sur la rue Main…

AN: Comment Moncton a-t-elle remonté la pente?

P.B.: Ça a été long et laborieux. Le bilinguisme officiel de la ville [depuis 2002] dans une province bilingue a attiré beaucoup d’emplois avec l’aide du premier ministre Frank McKenna [surtout dans les centres d’appels]. Les deux hôpitaux et l’Université de Moncton sont aussi de gros employeurs.

AN.: Quel a été le rôle du conseil municipal dans tout ça?

P.B.: Nous avons choisi de ne pas devenir une autre Saint-Jean, avec des industries polluantes. Nous avons en revanche établi des stratégies pour rendre la ville plus agréable. Nous avons par exemple décidé de rénover le théâtre Capitol qui était en piètre condition. Nous avons plus tard créé des agences de développement économique et social comme le Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des immigrants du sud-est du Nouveau-Brunswick (CAFI), et la Corporation 3+.

AN.: Pourquoi voulez-vous prendre votre retraite politique?

P.B.: Il est maintenant temps qu’il y ait une autre vision pour les décennies à venir. Les membres actuels du conseil municipal prennent des décisions pour l’avenir qui affecteront bien plus les jeunes qu’eux-mêmes. En outre, il est facile de voir que les femmes, au nombre de trois sur onze, sont sous-représentées parmi les élus de Moncton.

AN: Une jeune femme s’est déclarée candidate aux prochaines élections municipales, Krysta Cowling. Qu’en pensez-vous?

P.B.: Je l’ai rencontrée à plusieurs reprises et je l’ai encouragée à se présenter. Je trouve qu’elle est extraordinaire. Elle voit ce qui se passe et ce qui pourrait être. Elle est accessible et bilingue. Elle a une très bonne appréciation des attentes citoyennes. Elle est la candidate parfaite.