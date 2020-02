Plaidoyer pour la présence permanente d’une ambulance sur les îles Lamèque et Miscou

Pour les communautés des îles Lamèque et Miscou, la présence permanente d’une ambulance sur son territoire est un dossier aussi important que le maintien des services d’urgence à l’hôpital de Caraquet. C’est pourquoi le maire de Lamèque, Jules Haché, rencontrera les dirigeants de Medavie dans deux semaines.

Le maire veut qu’un protocole en cas de mauvais temps soit implanté. En l’occurrence, cela signifie la présence d’un véhicule sur l’île et d’un médecin à l’Hôpital et centre de santé communautaire de Lamèque.

Il désire également que Medavie assure une couverture ambulancière permanente sur les îles, beau temps mauvais temps, plutôt que de devoir attendre parfois de 30 à 40 minutes avant l’arrivée de l’ambulance avec le système actuel.

«Quand on sait qu’il y aura du mauvais temps, nous voulons assurer une présence ici, a-t-il spécifié. Ça se faisait avant ça. Dans une tempête, il y avait une ambulance et un camion d’Énergie NB sur l’île et les travailleurs couchaient à Lamèque, au cas où. Cette pratique a cessé. Mais nous la demandons de nouveau.»

Le maire ajoute que la présence d’un médecin au centre lamèquois serait aussi une mesure de sécurité qui rassurerait la population des îles. Plutôt qu’aller soigner quelqu’un dans le garage de l’ambulance, l’amener à l’hôpital offrirait un meilleur environnement de travail et de soins.

L’autre point de discussions avec les autorités de Medavie sera le service de couverture dynamique dans la Péninsule acadienne. M. Haché croit que cette formule pénalise une communauté éloignée des points centraux de rassemblement des ambulances.

«Je crois que nous aurons de Medavie une oreille attentive. Mais obtiendrons-nous des résultats? On veut débattre ces points. Par exemple, s’il y a deux ambulances disponibles à Shippagan, peut-être qu’on pourrait en amener une sur les îles. On comprend que ce n’est pas une mince tâche pour ceux qui coordonnent le système», consent le maire de Lamèque.

La question de la rapidité de réponse des ambulanciers sur les îles Lamèque et Miscou a maintes fois fait l’objet de critiques.

En octobre 2018, un adolescent a perdu la vie dans un accident de VTT dans le secteur de Haut-Lamèque. On a reproché aux ambulanciers d’avoir pris une quarantaine de minutes avant d’arriver sur les lieux du drame.

Cette tragédie et plusieurs autres cas semblables en régions rurales ont incité la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick de faire circuler une pétition demandant l’annulation du contrat entre Ambulance NB et Medavie.

L’entreprise gestionnaire a répliqué en mettant sur pied un projet pilote d’unités de réponse rapide dans cinq régions rurales de la province, dont la Péninsule acadienne. Cet essai doit durer deux ans. Ces unités sont en service 12 heures par jour, sept jours par semaine, dans chacune des collectivités.