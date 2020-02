Tempête hivernale: de bonnes rafales, mais un peu moins de neige que prévu

La tempête qui s’est abattue sur la province jeudi aura été venteuse, mais légèrement moins enneigée que prévu.

Sans surprise, c’est dans le nord que les accumulations ont été les plus importantes. À titre d’exemple, 27 centimètres sont tombés au sol à Bas-Caraquet, 28 à Bathurst et sensiblement la même quantité plus à l’ouest, à Campbellton.

Dans le sud de la province, les accumulations ont été moins intenses. On parle d’environ une quinzaine des centimètres pour les régions de Moncton et Fredericton. Plus à l’ouest, les précipitations ont été mixtes par endroits. À Saint-Jean par exemple, il est tombé de 5 cm à 10 cm, mais la soirée a aussi été agrémentée de pluie, de pluie verglaçante et de grésil.

Outre la neige, ce sont surtout les vents qui ont contribué à empirer la situation. On a ainsi noté des rafales de 49 km/h à Saint-Jean, de 78 km/h à l’île Miscou et de 76 km/h à Charlo. Dans le Restigouche, la vitesse des vents a notamment forcé la fermeture du pont interprovincial J.C. Van Horne pendant quelques heures, la visibilité étant nulle. Non loin de là, en Gaspésie, des tronçons de la route 132 ont même été fermés par mesure de sécurité.

«C’est une bonne tempête, mais on est loin des extrêmes. On a connu bien pire plus tôt ce mois-ci», rappelle la météorologue, Jill Maepea d’Environnement Canada. Elle rappelle que la région du Restigouche-Ouest avait notamment écopé d’accumulations frôlant les 45 cm il y a quelques semaines.

À noter que la météo a occasionné la fermeture de nombreux établissements jeudi et vendredi, notamment les écoles.

5800 pannes

En dépit des vents violents qui ont soufflé un peu partout sur le territoire, le réseau électrique d’Énergie NB a tenu bon, quoique certaines pannes de courant se sont néanmoins produites. Au plus fort de la tempête, la société de la Couronne a dénombré un peu plus de 5800 pannes, celles-ci surtout localisées dans les régions de Charlotte, Sussex et Woodstock. Au fur et à mesure que la tempête progressait en soirée, des pannes sont également survenues dans la Péninsule acadienne.

En début d’après-midi vendredi, la grande majorité des usagers avait recouvré le courant, mis à part environ 600 clients, principalement dans le secteur des Charlotte-Ouest.

La grande partie de ces pannes est due non pas à l’accumulation de pluie verglaçante, mais au vent.

«La pluie verglaçante n’a pas été un facteur majeur qui a affecté notre réseau. On parle plutôt de branches ou d’arbres qui sont tombés sur nos lignes ou qui ont fait contact avec elles», explique le porte-parole d’Énergie NB, Mark Belliveau.

Celui-ci soutient que son organisation a suivi avec attention la progression du modèle météorologique et qu’elle s’était préparée en conséquence. En tout, 75 équipes étaient sur le terrain jeudi en soirée.

«On était prêt. Ce qui a joué en notre faveur, c’est que nous avons eu quelques tempêtes plutôt cet hiver alors plusieurs de nos lignes plus fragiles avaient déjà été renforcies. Aussi, à ce temps-ci de l’année, le vent à moins d’impacts sur les arbres que lorsqu’ils ont toutes leurs feuilles. L’air passe au travers plutôt que de créer un effet de voiles. Ils sont donc moins portés à tomber ou casser», poursuit le porte-parole.