Transport collectif: Bas-Caraquet étudie ses options

Bas-Caraquet travaille à la création d’une commission de transport. Son rôle sera d’évaluer la faisabilité d’un système de déplacement pour ses citoyens qui en ont besoin.

Depuis une dizaine d’années, une loterie de type 50/50 a permis d’amasser un montant de 40 000$. Cette somme serait utilisée à l’achat d’un minibus.

Le village désire instaurer prochainement un comité qui analysera la situation dans la communauté, a laissé savoir le maire Roger R. Chiasson.

«La première chose à voir est de déterminer quels sont les buts de transport dans notre village. Nos organismes en auraient-ils besoin? Ou les personnes à mobilité réduite? Comment pourrions-nous mettre ça en place? Est-ce que ce serait viable à long terme? Nous n’avons pas de transport en commun comme dans les grandes villes», a-t-il expliqué au terme de la réunion mensuelle du conseil municipal, lundi soir.

Le maire a rappelé que ça prendrait probablement la participation des gouvernements à ce projet, car il manquerait encore de 30 000$ à 40 000$, sinon davantage pour l’acquisition du véhicule ciblé.

«On regarde pour un minibus de 14 places ou de 24 places. En sachant que notre population est vieillissante, ça nécessite un véhicule pour pourra accueillir les personnes à mobilité réduite. Ça peut servir pour divers déplacements. Mais on doit d’abord évaluer les besoins, la viabilité et le financement avant d’offrir ce nouveau service à notre communauté», a continué l’élu.

Il existe déjà un service de transport collaboratif dans la région, soit Déplacement Péninsule. Récemment, deux chercheurs de l’Université de Moncton, campus de Shippagan, ont présenté une idée de transport en commun à la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne.

Des finances en bonne santé

Bas-Caraquet a présenté son bilan financier vérifié de 2019 et le Village se trouve en très bonne posture, avec un surplus de plus de 12 000$ sur un budget de près de 1,4 million $. Les chiffres montrent également un déficit de 6000$ dans les services d’eau et d’égout, des actifs en hausse à 13,3 millions $, une dette de 253 000$ et un taux d’endettement très bas à 2,6%.

«Nous sommes en très bonne situation financière, s’est réjoui le maire. Nous avons beaucoup de projets en route, mais nous ne voulons pas non plus hypothéquer le prochain conseil. Notre village est dynamique et nous avons le vent dans les voiles.»

Pas de changement aux élections

Des circonstances hors de contrôle font en sorte que les postes disponibles aux élections municipales de mai – quatre conseillers de quartier et deux conseillers généraux – seront les mêmes pour un autre quatre ans.

Le Village voulait changer ça en six conseillers généraux. Les deux premières lectures d’un nouvel arrêté avaient même été adoptées, mais la troisième et décisive n’a pu être envoyée à temps au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux afin de procéder aux changements demandés.

Le maire Roger R. Chiasson a profité de l’occasion pour confirmer qu’il sera dans la course pour un deuxième mandat à la tête du village. Il a remplacé Agnès Doiron en 2018.