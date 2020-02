Colombie-Britannique: un bambin heurté mortellement dans un stationnement

La GRC de Squamish, en Colombie-Britannique, enquête sur la mort d’un bambin qui a été heurté par un véhicule dans le stationnement d’une épicerie, vendredi soir.

La police a déclaré que l’enfant âgé de 2 ans marchait avec une femme quand ils ont tous deux été frappés vers 18h (heure locale).

Les enquêteurs disent que la femme et l’enfant venaient de quitter le magasin sur Garibaldi Way et traversaient le terrain à pied quand l’accident s’est produit.

Ils ont été transportés d’urgence à l’hôpital. La police a déclaré que l’enfant était décédé peu de temps après.

L’état de la santé de la femme et sa relation avec l’enfant n’ont pas été dévoilés.

La police affirme que le conducteur du véhicule est resté sur les lieux et coopère avec les enquêteurs.