6/49: 71 000$ remportés dans la Péninsule acadienne

Le gros lot de 1 million $ du tirage de samedi de la 6/49 n’a peut-être pas été gagné, cela n’empêchera pas le détenteur d’un billet acheté dans la Péninsule acadienne de célébrer.

Un billet acheté à Néguac arbore en effet cinq des six numéros gagnants, en plus du numéro complémentaire. Cela vaudra à son propriétaire la somme de 71 479$.

Deux autres billets semblables ont été vendus au Canada, un au Québec et un autre dans l’Ouest.

Le seul lot garanti de 1 million $ offert dans le cadre du tirage de samedi a été remporté en Ontario.

Le tirage de l’Atlantique 49 a aussi fait deux heureux au N.-B.

Un billet acheté dans le comté de Westmorland (Moncton et Sud-Est) arborant cinq des six numéros gagnants en plus du numéro complémentaire vaudra à son détenteur pas moins de 64 900$.

Un lot garanti de 25 649$ a également été remporté au N.-B. Le billet gagnant a été acheté dans le côté de Northumberland (soit la grande région de Miramichi).