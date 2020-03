Défendre les démunis

Penché sur le dossier de son fauteuil, le directeur régional de l’aide juridique à Moncton, Sylvain Pelletier tient ses doigts d’une main sur ceux de l’autre, en signe de méditation. Il écoute un interrogatoire auquel participe sa plus jeune collègue, Annie Maltais.

Il lui chuchote parfois des conseils à l’oreille. Lorsqu’il intervient lui-même en se levant dans sa robe sombre, c’est avec le charisme de l’ours noir, mais sans la férocité. Son calme contraste avec le sujet de la discussion: la preuve d’une agression sexuelle dont la présumée victime vient de témoigner en larmes.

C’est que la cour capitonnée, aux tons gris, marron et beige, est son élément. À tel point qu’il pratique le droit criminel à l’aide juridique alors qu’il n’a pas choisi la profession d’avocat par idéal.

Un travail pour la communauté

«J’étais plus intéressé par le droit des entreprises au début, se rappelle-t-il. Je me suis toutefois aperçu que je préférais plaider en cour plutôt que de travailler dans un bureau.»

L’ancien dirigeant de cabinet pourrait gagner davantage s’il retournait à son ancienne activité. La fourchette salariale des avocats de l’aide juridique s’étend actuellement de 50 000$ à 128 000$ par année.

À titre de comparaison, plus de la moitié des avocats du pays embauchés au privé avec au moins 7 ans d’expérience ont gagné entre 140 000$ et 300 000$, en 2018, selon une étude du Canadian Lawyer Mag.

«L’aide juridique paye peu, remarque M. Pelletier, qui est néanmoins content d’échapper au travail de gestion d’un cabinet. On le fait pour aider la communauté.»

Il affirme que la défense de ses clients actuels ressemble à celle des accusés qui avait les moyens de payer ses services.

«Il faut toujours travailler dans leur intérêt et réfléchir à leurs meilleures options, détaille-t-il. Les personnes bénéficiant de l’aide juridique sont toutefois originaires de milieux défavorisés. Je dois donc être patient et prendre le temps d’écouter leur situation.»

Un service apprécié

L’avocat a 30 ans d’expérience. C’est pourquoi il s’occupe des plus gros dossiers reçus par son service: les meurtres et les tentatives de meurtre. C’est aussi la raison pour laquelle il aide Mme Maltais pour son premier procès devant juge et jury.

Dans son box, le client de cette dernière, accusé d’agression sexuelle, tient son profil bas, résigné, apeuré, triste et honteux. Il était assis peu avant sur un banc de la cour avec les membres de sa famille venus le soutenir.

«C’est la meilleure», a-t-il confié tout bas à propos de son avocate, tandis que ses proches opinaient du chef.

L’offre de l’aide juridique

Le service de l’aide juridique permet aux personnes dont les moyens financiers sont limités d’obtenir de l’assistance dans certaines affaires pénales:

Un service d’appel gratuit 24h sur 24 pour les personnes placées en détention. Vous avez le droit de garder le silence pendant une garde à vue. Le Service public d’éducation et d’information juridique du Nouveau-Brunswick vous conseille de demander à parler à un avocat si des policiers vous interrogent sur un crime.

Un avocat de service au palais de justice donne des explications sur le processus judiciaire et un avis officieux sur les plaidoyers à présenter.

Un avocat s’occupe de votre dossier si vous avez de fortes chances d’être incarcéré à l’issue de votre procès et que vous gagnez moins de 2600$ par mois en tant que personne seule.

L’aide juridique officie en droit de la famille, dans certains cas (les affaires de divorce sont exclues par exemple):

Un avocat de service au tribunal de la famille explique vos droits lors des premières comparutions concernant la garde, les droits de visite, la violence entre conjoints, une pension alimentaire et les instances de protection de l’enfance.

Un avocat s’occupe de votre dossier s’il concerne la protection de l’enfance, une pension alimentaire, la garde ainsi que les droits de visite et si vous gagnez moins de 2600$ par mois en tant que personne seule.

Les habitants de Saint-Jean et de Moncton bénéficient d’un pro-gramme spécial en droit de la famille, dont le but est de les informer et de leur proposer des alternatives au tribunal. Le gouvernement indique qu’un conflit sur quatre est résolu par une ordonnance de consentement dans ce cadre. Les familles concernées évitent de passer devant un juge et s’épargnent de la peine.

L’aide juridique administre aussi le curateur public du Nouveau-Brunswick, qui protège les intérêts des gens qui sont dans l’incapacité de le faire (les personnes âgées ou déficientes mentalement par exemple).