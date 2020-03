Les chefs héréditaires wet’suwet’en et des ministres s’entendent

Un chef héréditaire wet’suwet’en et des ministres disent qu’une entente de principe a été conclue sur le projet controversé de gazoduc qui a provoqué une crise nationale au cours des dernières semaines.

La ministre fédérale des Relations Couronne-Autochtones Carolyn Bennett et le ministre des Relations avec les Autochtones de la Colombie-Britannique Scott Fraser n’ont donné aucune précision sur l’entente de principe, se contentant de dire que celle-ci sera examinée par la nation wet’suwet’en.

M. Fraser a toutefois indiqué que même si les travaux du gazoduc de Coastal GasLink _ au coeur du litige _ sont déjà en cours, les dernières négociations ont permis d’élaborer un protocole sur lequel s’appuyer pour juger de tels projets à l’avenir.

Selon le chef Woos, un des chefs héréditaires wet’suwet’en, l’entente représente un jalon important pour son peuple. Il a toutefois rappelé que le groupe demeurait fortement opposé au passage du gazoduc sur son territoire ancestral.

Les chefs héréditaires et les deux ministres avaient commencé jeudi à discuter d’une entente.

Les Wet’suwet’en sont gouvernés par le système traditionnel des chefs héréditaires et par des conseils de bande élus. Une majorité des conseils de bande avait approuvé le projet de gazoduc, mais des chefs héréditaires s’y opposent.

Le conflit a aussi touché à la question des droits de territoires, des titres et de la représentativité. Qui a le droit de négocier avec les gouvernements et les grandes entreprises? Ce qui complique les choses, c’est le fait que ce territoire n’a pas fait l’objet d’un traité et demeure « non cédé ».

En 1997, la Cour suprême du Canada a décrété que la propriété autochtone n’avait pas été abolie par le gouvernement provincial _ et qu’elle ne pouvait pas l’être, du reste. Mais le plus haut tribunal du pays n’a pas déterminé la zone et les limites spécifiques de ce territoire wet’suwet’en.