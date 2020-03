Serge Brideau veut devenir vice-président de la SANB

Le chanteur des Hôtesses d’Hilaire se lance dans la course à la vice-présidence de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick.

Serge Brideau pourrait continuer sa carrière de revendicateur acadien au sein de l’organisme. Il vise aussi le titre de représentant de la Péninsule Acadienne.

En entrevue exclusive avec l’Acadie Nouvelle dimanche, le chanteur révèle qu’il y songeait depuis un bon moment déjà.

Il estime que le moment est bon, compte tenu de la «désinformation» et des critiques du bilinguisme officiel présentes dans la sphère publique et sur les médias sociaux.

«Je pense qu’on est à un point important dans l’histoire de l’Acadie, je pense que c’est le temps que la relève prenne le flambeau et se batte pour nos droits parce qu’il y a des reculs.»

Personnage coloré et parfois provocateur sur scène, Serge Brideau affirme qu’il faut savoir séparer son personnage sur scène de sa personnalité publique.

«En vieillissant, j’essaie d’être un peu plus calme et lucide. À ne pas confondre: Serge Brideau qui va être vice-président de la SANB et Serge Brideau sur scène. Ce gars-là, je peux parler de lui à la troisième personne parce que c’est un personnage.»

Sur scène, il a entre autres fait un doigt d’honneur au premier ministre Blaine Higgs lors des célébrations du 15 août en 2019.

Lors d’un passage à l’émission Belle et Bum au Québec en janvier 2019, il avait aussi déboutonné sa chemise pour révéler un personnage dessiné avec une tête carrée, dans laquelle était inscrite le nom de Kris Austin.

Mais s’il est élu VP, est-ce que les intervenants du gouvernement verraient les choses du même oeil lors des inévitables rencontres entre le gouvernement et la SANB?

«Si les gens n’ont pas l’intelligence de séparer les deux, c’est leur problème, ce n’est pas le mien», répond-il catégoriquement. «Eh oui, j’ai fait un doigt d’honneur au premier ministre et je pense que ça a attiré de l’attention et ça a stimulé une discussion. Un 15 août sans message politique, c’est juste une brosse.»

L’homme de Tracadie estime qu’il pourra utiliser son statut de personnalité publique pour attirer l’attention sur des enjeux importants pour l’Acadie.

D’ailleurs, il le fait déjà depuis plusieurs années, précise-t-il.

«J’en ai dit des niaiseries – je me trouve drôle, en passant – mais j’ai aussi souvent profité de la tribune que la musique me donnait pour parler de sujets qui me tiennent à coeur, comme le gaz de schiste, les coupures à Radio-Canada et Stephen Harper», dit le chanteur.

À l’avenir, il estime que la SANB devra continuer de militer pour les droits des Acadiens ainsi que se pencher sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles.

Selon lui, la SANB doit aussi commencer à militer sur le plan environnemental. Beaucoup d’Acadiens habitent dans des communautés côtières qui seront menacées par l’érosion, les flots et les tempêtes dans les décennies à venir, d’après M. Brideau.

«Plus efficace»

Serge Brideau raconte qu’il voulait d’abord devenir président de la SANB, mais qu’il s’est ravisé après en avoir discuté avec Alexandre Cédric Doucet, qui est actuellement VP de la SANB et candidat à la présidence.

Le chanteur estime qu’Alexandre Cédric Doucet a acquis de l’expérience comme VP et qu’il serait donc «plus efficace» comme président. Il espère donc le remplacer à la vice-présidence.

En approchant la quarantaine, Serge Brideau estime qu’il est «entre deux générations» et qu’il pourrait donc amener les jeunes à s’intéresser à la SANB.

Mais même s’il devient «plus lucide» avec l’âge, il n’a pas l’intention de cesser d’être revendicateur.

«Je ne pense pas que je vais me calmer complètement. C’est dans mes gènes: Hilaire, mon père, a 82 ans et il pète encore le feu. Je vais toujours avoir de l’énergie et de la passion pour m’exprimer, et quand je ne serai pas d’accord, je ne me gênerai pas pour mes opinions.»

Son rôle de chanteur des Hôtesses d’Hilaire ne sera aucunement affecté s’il remporte la vice-présidence, dit-il.

Serge Brideau est né à Niagara Falls, en Ontario, et il habite à Tracadie depuis l’âge de 8 ans. Il a été ambulancier pendant 16 ans.

Les membres de la SANB pourront voter en ligne du 18 mai au 3 juin.