Lamèque: des incitatifs financiers qui connaissent du succès

Le maire Jules Haché et l'agent de développement économique de Lamèque, Marc-André Paulin, ont souhaité la bienvenue aux nouveaux résidents Nellie Hahcé, Jonathan Lanteigne, Janie Fauteux et la petite Raphaëlle. - Acadie Nouvelel: Réal Fradette 25 février 2020

Avec sa jolie queue de cheval blonde, Raphaëlle est bien plus appliquée à dessiner qu’à écouter les grandes personnes devant elle. Il faut dire qu’à 4 ans, elle a d’autres préoccupations plus importantes, comme choisir la couleur du prochain crayon, que d’entendre les élus vanter les mérites du programme d’incitatifs pour les nouveaux résidents de Lamèque.

Lequel programme a notamment permis à ses parents, Wayne Cowan et Janie Fauteux, de profiter d’un remboursement de 50% de leur première facture de taxe foncière et des services d’eau et d’égout.

Un chèque qui se prend fort bien en cette première année en tant que propriétaire d’une maison.

«C’est intéressant de pouvoir profiter de cet argent. Ça nous donne un sentiment d’appartenance à notre communauté. C’est un bon coup de main financier quand tu achètes une maison. Ça se prend bien», raconte Janie, heureuse de pouvoir bénéficier de plus de 1000$ de remboursement.

Même sentiment chez Nellie Haché et Jonathan Lanteigne. Le couple vient d’acquérir la maison de la grand-mère de Nellie et cette contribution tombe à point pour eux.

«C’est bien qu’on offre cette aide à Lamèque, soutient la jeune femme. Ça aide dans notre budget. Quand on achète une maison, c’est beaucoup de choses à penser et à payer. Ça nous donne un petit coussin.»

Depuis 2015, la politique d’incitatifs financiers aux nouveaux résidents de Lamèque connaît un très beau succès. Les deux couples à qui le conseil municipal a remis un chèque, cette semaine, étaient les 33e et 34e à en bénéficier. Au total, la Ville a remis plus de 34 000$ à ces nouveaux propriétaires.

«Nous voulons favoriser l’établissement de nouvelles familles chez nous, a expliqué le maire de Lamèque, Jules Haché. Plusieurs personnes âgées ont quitté leurs maisons et nous voulions instaurer un programme afin de stimuler l’achat de ces maisons. Et ces maisons se vendent bien.»

Cela a également eu un impact sur l’assiette fiscale de la municipalité qui est passée de 86 millions $ à 98 millions $, continue-t-il.

«Notre ville est basée sur l’entraide et la coopération. Nous sommes une grande famille où les gens se parlent et se côtoient. Tout le monde se connaît et ça crée une belle dynamique. On sent un intérêt à venir à Lamèque et nous sommes heureux que ces gens nous choisissent», fait mention le maire.

Lamèque a déjà organisé des consultations publiques en 2000 afin de connaître les besoins de sa population, exercice qu’elle a répété en 2010. M. Haché croit que ces interventions ont rapporté des dividendes.

«Nous avons des endroits pour les enfants, nous avons des activités culturelles… Nous sommes prêts à en accueillir d’autres. Les gens qui achètent les maisons vont les rénover, ce qui en augmente leur valeur. Comme le marché est bon, ils se vendent rapidement. On a essayé des choses et notre formule fonctionne bien. On a vu des petites entreprises trouver leur relève et continuer leurs affaires ici. C’est bon pour tout le monde», est d’avis le maire.

La petite Raphaëlle a terminé son dessin. Elle range ses crayons et accompagne sa mère à la sortie de la salle du conseil de Lamèque. Peut-être pourra-t-elle bénéficier un peu de ce beau chèque que tient sa mère. De nouveaux crayons à colorier, qui sait…