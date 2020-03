Un service de transport rural tente de prendre racine dans le Sud-Est

Le réseau de transport communautaire WA Transpo recherche activement des bénévoles pour mieux desservir les régions de Memramcook, Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé.

L’initiative WA Transpo, aussi appelée service Urban/Rural Rides, offre un service de transport à petit prix aux citoyens à faible revenu, aux aînés et aux personnes souffrant d’un handicap des comtés de Westmorland et d’Albert.

Ce groupe, formé par le Centre de bénévolat du Sud-Est, le service Tele-Drive Albert County et le service Rural Rides, repose sur une équipe de conducteurs bénévoles dévoués. WA Transpo dessert depuis 2017 le Grand Moncton et des localités rurales comme Salisbury, Petitcodiac, Elgin et Sackville. Il devrait dépasser les 10 000 déplacements au cours de l’année fiscale qui s’achève.

«Dans les régions rurales, le transport en commun est très limité, voire inexistant. Ça permet à des gens qui ne peuvent pas payer se payer un véhicule ou qui ne peuvent pas conduire de se rendre à leur rendez-vous médicaux, de faire leurs commissions, de suivre une formation ou d’aller à la banque alimentaire», explique la gestionnaire du programme, Kelly Taylor.

Le projet a été étendu par la suite à la région de Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé. L’organisme a embauché un répartiteur bilingue pour desservir ces secteurs à majorité francophone.

WA Transpo peine toutefois à répondre à la demande croissante et cherche davantage de bénévoles.

«Nous assurons entre 50 et 100 trajets par mois dans la région. Si nous avions plus de monde, nous pourrions en faire deux fois plus, assure Mme Taylor. Nous devons régulièrement refuser des demandes.»

Plus récemment, le groupe a commencé desservir Memramcook, mais il ne compte pour l’instant qu’un seul bénévole dans le village.

Les chauffeurs doivent utiliser leur propre véhicule. Comme incitatif, l’organisme compense leur frais de déplacement à hauteur de 35 cents le kilomètre.

La plupart des clients sont référés par le ministère du Développement Social ou des organismes de lutte contre la pauvreté de la région. Ils doivent payer un frais minimum de 10 dollars qui peut être plus élevé selon la distance parcourue.