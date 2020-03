Coronavirus: beaucoup d’incertitudes chez les pêcheurs

La situation du coronavirus à travers le monde, et particulièrement en Asie, pourrait avoir des conséquences importantes pour certains pêcheurs de la Péninsule acadienne. Avec un peu de veine, l’industrie évitera de trop souffrir des dommages collatéraux de ce virus.

Et comme si ce n’était pas suffisamment inquiétant comme ça, la foire annuelle du Seafood North America Expo de Boston, prévue dans deux semaines, vient d’être reporté. L’industrie espérait ce rendez-vous avant de se faire une idée plus juste du portrait global.

Des trois produits que sont le crabe des neiges, la crevette et le homard, c’est le crabe qui devrait le moins subir de contrecoups de la pandémie de Covid-19, affirme le directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels, Jean Lanteigne.

Parce que ce crustacé est très peu exporté en Asie et que sa consommation est principalement concentrée au marché américain (85%), les crabiers qui prendront la mer en avril ne devraient pas trop s’en faire.

Cependant, l’industrie garde néanmoins un oeil sur ce qui se déroule avec cette maladie, car le marché international est très sensible à tout ce qui se passe présentement. Et tout est prétexte pour faire baisser les prix remis aux pêcheurs, ajoute-t-il, en rappelant que le crabe des neiges se vendait à plus de 6$ la livre aux quais en 2019.

«Je ne peux pas dire que c’est ‘’business as usual’’ chez les crabiers, mais on ne voit pas encore de panique parce que le crabe est un produit cuit et transformé avant d’être exporté. Pour l’instant, il est trop tôt pour apercevoir quelconque signe d’inquiétude», analyse M. Lanteigne, de son bureau qui donne sur le quai de Shippagan, là où les pêcheurs ont déjà commencé à s’affairer pour la prochaine saison.

Mais ce sera différent pour la crevette, doit avouer le DG de la FRAPP, non sans un brin de stress dans la voix.

«Le coronavirus va faire mal pour la crevette. Le coronavirus et le Brexit (la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne), parce que nous exportons notre crevette aussi sur le marché européen. Ce qui se déroule actuellement n’est pas de bon augure. On observe une forte pression à la baisse des prix. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais voir baisser les prix dans cette industrie n’est jamais bon», consent M. Lanteigne.

Les crevettiers vivent de bonnes années avec leurs prises, vendus aux alentours de 1,60$ la livre en 2019. Déjà, ces signes avant-coureurs laissent supposer une chute importante du prix, consent le porte-parole.

Le homard capturé ce printemps dans la zone 23, couvrant le nord-est de la province, devrait aussi échapper à la crise, poursuit l’analyste, parce qu’il n’est pas destiné au marché chinois.

«Les Canadiens ne sont pas de grands consommateurs de fruits de mer, mais étonnamment, ils mangent beaucoup de homard. Avec la baisse des captures au Massachusetts et dans le Maine, cela aura une pression à la hausse pour notre homard. Le Covid-19 pourrait faire davantage mal après la mi-juin, pour le homard du Sud-Est et de la Nouvelle-Écosse. Beaucoup de ce homard est envoyé vivant en Chine», évalue-t-il.

Les livraisons en avion du crustacé vivant ont cessé en Chine depuis l’épidémie. Cela a eu un effet à la baisse sur le prix du homard payé aux pêcheurs en Nouvelle-Écosse, passant de 10$ à 8$ en une semaine. Et ça continue de baisser.

Selon les chiffres de Statistique Canada, la Chine s’est positionnée en tête des importateurs de homard vivant canadien dans le monde en 2019, devant les États-Unis.

Donc, les trois principales industries de la pêche dans la Péninsule acadienne gardent l’esprit ouvert sur tous les développements liés au coronavirus, résume Jean Lanteigne.

«Aujourd’hui, c’est le statu quo, compte tenu de tout ce que nous savons. Mais ça évolue très vite. Chaque jour, ça change, car il y a tellement de facteurs et d’inconnus. Si la pandémie est bien réelle, notre boule de cristal va péter», explique le DG de la FRAPP.