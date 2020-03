Covid-19: le N.-B. est sur ses gardes

Même si le nombre de patients contaminés par le coronavirus a bondi au cours de la fin de semaine au Canada, il n’y a toujours aucun cas de confirmé de Covid-19 sur le territoire du Nouveau-Brunswick.

Dans sa plus récente mise à jour effectuée mardi, la direction de la Santé publique estime que le risque actuel pour la population néo-brunswickoise de contracter le coronavirus est toujours considéré comme faible.

Les autorités demeurent toutefois aux aguets alors qu’un nombre plus important qu’à l’habitude de Néo-Brunswickois se trouve à l’extérieur de la province afin de profiter de la semaine de relâche. Ces gens pourraient contracter le virus à l’étranger et le ramener dans la province.

«Nous sommes en train d’effectuer une surveillance très active, a indiqué la Dre Cristin Muecke, qui est médecin-hygiéniste en chef adjointe au Nouveau-Brunswick. On cherche des personnes qui pourraient être à risque. Ces risques ne sont pas les mêmes pour tout le monde, tout dépend des destinations des voyageurs.»

«Nous conseillons aux gens qui ont voyagé à l’extérieur du Canada et qui sont de retour au Nouveau-Brunswick de surveiller durant 14 jours leur état de santé et l’apparition de symptômes comme la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires.»

Aux premières lignes face à une éventuelle épidémie, le Réseau de santé Horizon indique avoir mis sur pied un groupe de travail dont le mandat est d’assurer que des installations sont prêtes à réagir efficacement si virus devait un jour atteindre le Nouveau-Brunswick.

«Depuis le début de février, ce groupe a entrepris une évaluation de l’état de nos installations, tout en prenant des mesures de prévention et de contrôle de l’approvisionnement, des ressources et des infections», a indiqué la vice-présidente aux services de qualité et aux soins centrés sur le patient du Réseau de santé Horizon, Margaret Melanson.

«Horizon compte également un total de 35 salles d’isolement à travers son réseau, tandis que nos services d’urgence utilisent des protocoles de dépistage des infections respiratoires aiguës sévères pour tous les patients qui peuvent présenter ces symptômes.»

Différents districts scolaires ont indiqué à l’Acadie Nouvelle suivre les lignes directrices de la Santé publique du Nouveau-Brunswick et surveiller de près l’évolution de la situation.

«Lorsqu’un enfant présente des signes de symptôme d’une maladie transmissible, il doit être isolé des autres enfants. Ses parents ou tuteurs sont ensuite avisés de venir le chercher et l’enfant doit être vu par un professionnel de la santé», a expliqué Ian-Guillaume DesRoches, le coordonnateur des relations stratégiques du District scolaire francophone Nord-Est.

L’administration portuaire de Saint-Jean (Port Saint John), dont les installations accueillent des navires et des membres d’équipage provenant de partout dans le monde, dit également surveiller de près l’évolution de la situation concernant l’éclosion du nouveau coronavirus.

«Port Saint John se conformera à toutes les directives fournies par les représentants du gouvernement. Des protocoles sont élaborés par Transports Canada, l’Agence de la santé publique du Canada et l’Organisation mondiale de la santé pour minimiser la propagation du virus», a indiqué Becky Knox, la coordonnatrice des relations publiques de l’administration portuaire.

À ce jour, les responsables de la santé publique ont rapporté 30 cas de coronavirus au Canada, la très grande majorité en Ontario et en Colombie-Britannique.

On ne rapporte toujours aucun décès au Canada qui serait lié au Covid-19.

La Dre Cristin Muecke n’écarte pas la possibilité de voir le coronavirus faire son apparition en sol néo-brunswickois.

«Il faut toujours être préparé à cette éventualité et éviter de penser que ce n’est pas possible de le retrouver ici. C’est possible de voir un cas de coronavirus apparaître au Nouveau-Brunswick», soutient la médecin-hygiéniste en chef adjointe de la province.

Un bon moyen de se protéger contre les virus est de se laver les mains souvent et de ne pas se toucher le visage. – La Presse canadienne: Paul Chiasson

Les masques et le COVID-19

Les entreprises qui fabriquent des masques de protection font actuellement de bonnes affaires en raison de l’épidémie de coronavirus.

Il n’est pas rare de voir des gens porter l’instrument de protection dans les lieux publics de certaines grandes villes au pays, quoique le phénomène s’observe plutôt rarement au Nouveau-Brunswick.

De nombreux médecins à travers le pays ont d’ailleurs rappelé au cours des dernières semaines que le port de la plupart des masques faciaux n’est pas d’une très grande utilité pour prévenir la propagation du coronavirus.

«Pour des gens qui ne sont pas malades, porter un masque n’aide pas grand-chose. Les masques sont utiles pour les personnes qui sont malades et les professionnels de la santé», estime la Dre Muecke.

Une visite de l’Acadie Nouvelle en début de semaine dans quelques magasins à Edmundston a tout de même permis de constater que les rayons des masques de protection n’étaient pas nécessairement des plus garnis.

Il est cependant difficile de dire avec précision s’il s’agit d’un geste de consommateurs visant à se protéger contre le Covid-19 ou bien si les travaux de rénovation à domicile ont la cote au Madawaska par les temps qui courent…

Plus dangereux que la grippe?

Le coronavirus semble inquiéter de plus en plus de Canadiens au fur et à mesure que l’épidémie s’étend au-delà des frontières de la Chine d’où l’éclosion provient.

Mardi soir, le Covid-19 avait fait 3305 victimes à travers le monde selon l’Organisation mondiale de la santé, dont 3125 uniquement en Chine.

Au Canada, dans les 30 cas de coronavirus confirmés, un seul se trouvait à l’est de l’Ontario (au Québec).

L’Agence de la santé publique du Canada évalue d’ailleurs toujours le risque pour la santé publique associé au Covid-19 comme étant faible au pays.

En fait, les Canadiens doivent avoir à l’esprit que la grippe saisonnière est beaucoup plus dangereuse et mortelle que le coronavirus.

Le virus de l’influenza fait généralement 3500 victimes par année au Canada et jusqu’à 650 000 à travers le monde.

Ces chiffres surpassent de beaucoup le nombre de décès occasionné jusqu’à maintenant par le coronavirus.

Selon plusieurs chercheurs, cette crainte exagérée à l’endroit du Covid-19 résulte du simple fait que le virus est une nouveauté alors que la grippe saisonnière fait partie du quotidien des gens depuis déjà belle lurette.