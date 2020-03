Radio-Canada: «il faut briser la bulle montréalaise», dit la FCFA

La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada appuie «avec réserve» la demande de renouvellement des licences de CBC/Radio-Canada.

Qu’on se rassure: le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) va renouveler toutes les licences de CBC/Radio-Canada, nonobstant les inévitables critiques à l’endroit d’un diffuseur télé, radio, web dans les deux langues officielles d’un océan à l’autre qui reçoit 1,2 milliard $ du gouvernement fédéral.

En exprimant cette «réticence», le lobby politique des francophones hors Québec tient à communiquer son «insatisfaction par rapport aux émissions nationales et contenus web nationaux de Radio-Canada», toujours jugés trop «québécois».

Vingt pour cent des francophones du Canada vivent en dehors des frontières du Québec.

«Ça fait des décennies qu’on dit que nos communautés dénoncent la surreprésentation du Québec dans les contenus nationaux de Radio-Canada», souligne le président de la FCFA, Jean Johnson.

«La haute direction nous dit qu’ils y travaillent et on ne questionne pas leur bonne volonté, mais il continue d’exister un problème au niveau des équipes de production. Il faut un changement de culture et il faut briser la bulle montréalaise.» (Même au Québec, on critique souvent le contenu et le point de vue trop «montréalais» de Radio-Canada.)

Le président de la FCFA, Jean Johnson. – Gracieuseté

Dix émissions sous la loupe

La FCFA a déposé au CRTC un rapport de surveillance de dix émissions et contenus web à caractère national. Produit à la suite d’une semaine d’écoute par la FCFA et ses membres, du 27 au 31 janvier, ce rapport montre que le Québec demeure «surreprésenté, que ce soit au niveau des nouvelles, du traitement ou des intervenants et intervenantes».

La FCFA demande à Radio-Canada d’ouvrir un deuxième centre de production national de langue française, à l’extérieur du Québec, qui serait responsable d’une partie des émissions nationales, particulièrement au niveau des actualités et des affaires publiques.

«On veut aussi que le CRTC fixe un minimum de contenu provenant des autres provinces et territoires aux émissions nationales et contenus web nationaux», explique M. Johnson.

Non réglementés

La FCFA trouve également «inconcevable qu’une partie de la programmation de CBC/Radio-Canada puisse échapper à la réglementation, puisque le CRTC a choisi de ne pas réglementer les plateformes numériques».

Les sites web et applications numériques de CBC/Radio-Canada ne font pas l’objet de conditions de licence, bien qu’ils s’alimentent généralement aux contenus télé et radio qui, eux, sont réglementés.

«Sur les plateformes numériques, il n’y a pas de règles ni de conditions en matière de contenu francophone ou de contenu canadien», déplore Jean Johnson.

Le président de la FCFA s’appuie sur le récent rapport Yale sur l’avenir des communications au Canada, qui «a dit très clairement qu’il faut que ça change, et que ça presse».

Le CRTC, comme CBC/Radio-Canada, relève du ministère du Patrimoine canadien de Steven Guilbeault.

Ce rapport Yale a par ailleurs été vertement critiqué, surtout dans les milieux conservateurs, parce qu’il prône une extension du contrôle du CRTC à l’ensemble de l’internet, envisageant un système de licence fédérale pour tous les médias… puisque tous se retrouvent aujourd’hui sur internet.