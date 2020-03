Santé: «Il faut reprendre le système à la base», selon un médecin

Dr Jean-Pierre Arseneau, médecin de famille à Bathurst, propose de maximiser les ressources dans les cliniques et les cabinets de médecin afin d’alléger la pression sur les urgences de la province.

«Dix fois plus cher.»

Voilà ce que doit débourser le gouvernement lorsqu’un cas est vu à l’urgence plutôt qu’en cabinet de médecine familiale au Nouveau-Brunswick, selon Dr Arseneau, mardi.

«Pourtant, si l’on travaillait ensemble pour réorganiser et rendre les médecines familiales plus accessibles, on pourrait diminuer la pression sur le système d’urgence, qui est souvent utilisé comme une grosse médecine familiale subventionnée au Nouveau-Brunswick.»

Le Dr Arseneau, qui signe une lettre publiée dans notre section Opinion en page 12, estime qu’un déficit budgétaire «monstre» se pointe à l’horizon. En fait, il compare même les problèmes du système de santé à ceux des changements climatiques dans son texte d’opinion.

«Tout comme l’environnement, on ne pas continuer à abuser sans un jour en payer le prix», écrit-il.

Dr Arseneau indique qu’il est crucial d’allouer les bonnes ressources aux bons endroits; aujourd’hui plus que jamais.

«Multiplier les ressources dans un système dysfonctionnel n’est pas une solution. Il faut réformer le système, le reprendre à la base», a-t-il avancé.

«Présentement, il y a beaucoup d’énergie qui est dépensée à sauver les meubles, alors qu’on n’a pas pensé qu’il faudrait peut-être en remplacer quelques-uns.»

Embaucher des infirmières praticiennes?

Dr Arseneau suggère de laisser les infirmières praticiennes travailler côte à côte avec les médecins dans les cliniques et les cabinets du Nouveau-Brunswick.

Il etime que leur contribution pourrait accélérer l’accès aux soins de première ligne et alléger le fardeau des urgences, ce qui réduirait les dépenses du gouvernement.

Le médecin précise toutefois que les infirmières praticiennes ne sont pas une solution en soi.

Cela dit, en travaillant avec les médecins de famille et les infirmières de médecine familiale, Dr Arseneau considère qu’elles pourraient permettre aux cabinets et aux cliniques de servir plus de clients dans un délai plus raisonnable.

Étant lui-même propriétaire d’une clinique de santé depuis 22 ans, Dr Arseneau est à même de constater les bienfaits d’améliorer l’offre de service.

Après avoir mis sur pied une clinique après heures (sans rendez-vous), il y a environ six ans, il a constaté des changements importants.

«Nos patients vont 38% moins souvent à l’urgence que ceux des autres cliniques de la région. Ils sont 21% moins souvent hospitalisés (…) et coûtent 1000$ de moins au gouvernement par année.»

Cela dit, Dr Arseneau admet qu’il a encore du chemin à faire.

«Qu’on aime l’entendre ou non, on peut faire mieux.Il faut sortir les gens des salles d’urgence et les guider vers des accès communautaires, tout près de chez eux, ou ils se sentent à l’aise», a-t-il fait valoir.