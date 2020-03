Bibliothèques publiques: le ministre récuse les accusations de favoritisme

Le ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Le ministre de l’Éducation postsecondaire, Trevor Holder, demande aux Néo-Brunswickois de laisser le temps au nouveau directeur des bibliothèques publiques de la province, Kevin Cormier, de faire ses preuves. Il assure que le processus d’embauche s’est déroulé sans interventions politiques.

«C’est vraiment sans précédent, pour un ministre, de s’exprimer sur un problème de gestion des ressources humaines», a indiqué M. Holder au début d’une conférence de presse téléphonique. Il a d’ailleurs refusé de commenter le profil professionnel de M. Cormier.

Il a en revanche attaqué les accusations de favoritisme lancées par le député libéral Guy Arseneault.

«Si quelqu’un pense que moi, le premier ministre Blaine Higgs ou le parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick avons influencé cette embauche, qu’il montre ses preuves!»

Il a affirmé que le choix de l’actuel directeur des bibliothèques publiques est revenu à son ancienne sous-ministre, soit la fonctionnaire Sadie Perron, aujourd’hui directrice de l’entreprise publique Opportunités NB.

«J’ai une complète confiance en elle», a-t-il déclaré.

C’est pourquoi il a assuré que le directeur des 64 bibliothèques publiques de la province restera en poste, malgré les critiques sur son profil professionnel.

L’offre pour l’emploi réclamait une maîtrise en bibliothéconomie ou en science de l’information et au moins huit ans d’expérience professionnelle pertinente.

M. Cormier a effectué deux années d’études dans une école de pilotage de Moncton et une autre dans un programme de gestion de l’Université York à Toronto.

Il a ensuite eu divers postes de gestionnaire, parfois liés au marketing et à la publicité.

Il a aussi dirigé de 2011 à 2019 le village historique de Kings Landing, près de Fredericton. Il a ensuite fait partie du conseil exécutif du Nouveau-Brunswick.

Le sous-ministre de l’Éducation postsecondaire, Dan Mills, a précisé que M. Cormier a ainsi accumulé plus de 15 ans d’expérience dans la fonction publique provinciale.

M. Holder a d’ailleurs expliqué que la nouvelle recrue a bénéficié du programme de gestion du talent, permettant à un fonctionnaire provincial d’accéder à un poste de direction sans concours.

«Une nomination en vertu du Programme de gestion du talent doit être fondée sur le mérite. Le mérite est déterminé par le rendement antérieur de l’employé. Cet employé doit aussi montrer qu’il a le potentiel nécessaire pour son perfectionnement dans l’avenir», peut-on lire sur le site internet du gouvernement.

«Nous devons peut-être penser à un processus d’embauche plus clair et plus transparent», a admis le ministre.

M. Holder a promis qu’il préservera le niveau de financement actuel des bibliothèques publiques.

«Je suis très engagé dans leur amélioration, leur protection et leur promotion», a-t-il martelé. Il a toutefois évité d’annoncer d’importants changements dans leur système de fonctionnement.