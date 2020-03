DOSSIER – Relations entre le Québec et l’Acadie: si proches, si loin

Les drapeaux du Québec et de l'Acadie. - Archives

Pour elle, les relations entre le Québec et l’Acadie sont une histoire d’amour. La directrice du Festival Frye, Émilie Turmel, a déménagé de la Belle Province à Moncton il y a deux ans pour son homme, l’auteur et comédien acadien Gabriel Robichaud.

«C’est moi l’envahisseur, maintenant», s’amuse celle dont l’ex-compagnon est français. Elle fonde toutefois son ironie sur de vraies vexations. La trentenaire se souvient du malaise linguistique et culturel dont elle a souffert en rendant visite à son ancienne belle-famille de l’Hexagone.

«Je n’avais pas conscience que les Québécois faisaient subir ça à d’autres, raconte-t-elle à propos des Acadiens. Nous sommes tous les maudits Français de quelqu’un…»

Le sociologue originaire de Caraquet, Joseph Yvon Thériault admet la possibilité de considérer les relations que les Québécois entretiennent avec les Français comme un reflet inversé de celles qu’ils vivent avec les francophones des provinces maritimes.

«Il y a une différence culturelle fondamentale entre la France et le Québec, nuance-t-il cependant. Les Québécois et les Acadiens partagent en le fait d’être des Nord-Américains vivant en situation de minorité linguistique. Leur différence est celle qui distingue la métropole de la ruralité. Elle est donc superficielle.»

Le militant acadien Jean-Marie Nadeau acquiesce à cette analyse. «La déportation est l’acte fondateur du peuple acadien», fait-il toutefois valoir à propos du Grand Dérangement de 1755.

L’ignorance québécoise

«Il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent, mais nous avons des difficultés à communiquer à cause d’une certaine ignorance, observe Mme Turmel. Les Québécois ont vraiment des œillères par rapport à la francophonie présente à l’extérieur de leur province. C’est très difficile pour eux de savoir que l’Acadie existe et de s’informer à son propos.»

Un sondage mené par l’Acadie Nouvelle, l’entreprise d’enquêtes d’opinion Léger et Le Journal de Montréal confirme les faibles connaissances des Québécois au sujet de leurs cousins de l’Est. Parmi le millier de sondés en ligne, seuls 22% ont obtenu la note de passage à une série de dix questions sur l’Acadie, récoltant en moyenne 4 points sur 10.

Heureusement pour elle, Mme Turmel est tombée amoureuse d’un passeur de la culture acadienne. «Gabriel m’a fait découvrir la musique, les endroits symboliques, les poètes, les pièces de théâtre et les événements historiques de l’Acadie», témoigne-t-elle.

L’auteur et comédien, Gabriel Robichaud a fait découvrir l’Acadie à sa compagne québécoise. – Archives

La transmission culturelle

M. Robichaud raconte que ses quelques années passées en Ontario et au Québec l’ont amené à prendre l’habitude d’expliquer sa culture et ses origines à des gens qui ont parfois nié son identité par ignorance.

«Elle a accompli sa part du travail, tempère l’artiste au sujet de sa compagne. J’ai peut-être été un facilitateur parce que l’Acadie m’habite et me fascine, que j’en suis fier et que je refuse de la voir perçue comme moribonde.»

Mme Turmel se considère maintenant comme Acadienne d’origine québécoise. Elle transmet elle-même sa culture d’adoption à sa stagiaire originaire de la région de Québec, Rosaly Boutin.

«C’est une bonne mentore, sourit la femme âgée de 24 ans. Elle m’a fait visiter Moncton, m’a recommandée de toujours commencer par prendre la parole en français et m’a enseignée à quoi faire attention pour rester respectueuse.»

La directrice du Festival Frye, Émilie Turmel (à gauche) a sensibilisé à l’Acadie sa stagiaire et compatriote québécoise, Rosaly Boutin. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin

Le Québec fait valoir ses liens avec l’Acadie

Le Québec a célébré ses partenariats avec l’Acadie à l’occasion des 40 ans de son bureau dans les provinces atlantiques situé à Moncton. Le gouvernement de François Legault souhaite jouer le rôle de chef de file de la francophonie canadienne en 2020.

«Aujourd’hui, notre présence est plus importante que jamais», a déclaré la cheffe du Bureau du Québec dans les provinces atlantiques (BQPA), Julie Bissonnette. Elle a tenu ces propos lors l’anniversaire de la représentation de son gouvernement à Moncton, mercredi.

La fonctionnaire a annoncé à cette occasion la création d’un prix en innovation et commercialisation avec le Nouveau-Brunswick, l’organisation d’une formation à l’inclusion en juin avec la Société Nationale de l’Acadie, la tenue d’un souper-conférence avec un auteur québécois pendant le Festival Frye et un concert des vainqueurs d’Accros de la chanson au BQPA lors de la fête nationale du Québec, le 24 juin.

Elle a rappelé en outre que le Québec tiendra un sommet de la francophonie canadienne dans sa capitale les 16 et 17 juin. Elle a aussi indiqué que son gouvernement élaborait une nouvelle politique en faveur des francophones du Canada.

La cheffe du Bureau du Québec dans les provinces atlantiques (BQPA), Julie Bissonnette a mis en valeur les partenariats de son gouvernement avec l’Acadie. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin

Essoufflement du souverainisme

Pourquoi le Québec s’intéresse-t-il à la francophonie canadienne en ce moment?

«L’essoufflement du souverainisme remet sur la table la question de la place du Québec à l’intérieur du Canada», répond le sociologue originaire de Caraquet, Joseph Yvon Thériault.

Mme Bissonnette qualifie ces propos d’opinion.

Elle fait valoir que le Nouveau-Brunswick et le Québec ont signé une entente dès 1969 pour favoriser le développement de liens bilatéraux et encourager la pratique du français. Elle a aussi évoqué le programme d’aide technique et financière aux minorités francophones hors Québec lancé en 1985.

La valeur des échanges commerciaux entre la Belle Province et le Nouveau-Brunswick a par ailleurs été de 7 milliards $ en 2015, alors qu’elle a été de 4,8 milliards $ avec la France en 2018.

«Près de 200 initiatives conjointes d’organismes québécois et néo-brunswickois ont été appuyées», a aussi avancé Mme Bissonnette.

«Le gouvernement actuel veut donner une nouvelle impulsion», a-t-elle précisé.

«Beaucoup d’Acadiens ont du ressentiment contre le Québec, regrette pourtant l’auteur de Québec – Acadie, fini le niaisage, Jean-Marie Nadeau. Nous avons été utilisés pour amoindrir le projet autonomiste québécois, notamment à cause de la propagande de Pierre Elliott Trudeau.»

Le militant acadien, Jean-Marie Nadeau a écrit le livre Québec – Acadie, fini le niaisage pour que les Québécois s’intéressent aux Acadiens. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin

Survie du ressentiment acadien

Les dirigeants québécois ont plusieurs fois poursuivi des intérêts opposés à ceux des minorités francophones des autres provinces canadiennes. Leur but était de réduire les droits de la minorité anglophones de la Belle Province.

«Le Québec se retrouvera notamment [en 1989 par exemple, dans l’affaire Mahé] en Cour suprême contre des communautés francophones et acadiennes qui cherchaient à faire reconnaître leurs droits en éducation», a écrit M. Nadeau.

Le militant acadien précise toutefois dans son livre que la Belle Province s’en est excusée en 2004. Elle a alors admis la nécessité de considérer les droits linguistiques de sa minorité anglophone comme moindres que ceux des minorités francophones du reste du pays.

Malgré cela, M Thériault constate que les Franco-canadiens revendiquent leur différence avec les Québécois.

«Ce n’était pas le cas dans le vieux Canada français des années 1960, souligne-t-il, bien que les Acadiens aient revendiqué leur identité dès 1881. C’est un malentendu juridique, politique et culturel.»

Besoin du grand-frère québécois

Le sociologue observe que les Franco-canadiens se sont définis par les provinces dans lesquelles ils se trouvaient.

«Il y a un bilan à faire de cette provincialisation des identités, prescrit-il. Les francophonies qui en résultent sont-elles assez fortes? Les taux d’assimilation sont importants et la reproduction culturelle ne se fait pas. »

Il remarque que les Franco-canadiens se considèrent de plus en plus comme bilingues plutôt que comme francophones. Il croit donc que leurs associations réalisent qu’elles ont besoin de la Belle Province.

«Elles peuvent être incitées à se rapprocher du Québec pour bénéficier d’une image sociétale plus forte», détaille-t-il.

«L’Acadie a un grand besoin du grand-frère québécois, clame à ce propos Jean-Marie Nadeau. Notre défi est de savoir comment défoncer le mur de l’indifférence de ses médias.»