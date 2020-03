L’ancien représentant de la province à Paris veut présider la SANB

L’ancien correspondant de la province auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Mathieu Caissie brigue la présidence de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB). Il souhaite notamment renforcer la présence nationale de l’organisme.

M. Caissie est revenu de Paris il y a quelques mois après y avoir travaillé pendant 5 ans et demi. Un long périple durant lequel l’homme originaire de Cocagne semble avoir néanmoins gardé son identité.

«Je me tenais constamment informé de l’Acadie et de la politique en travaillant pour le gouvernement, car c’était mon devoir, raconte-t-il en se souvenant de son séjour dans l’Hexagone. J’étais plus informé du Nouveau-Brunswick que de la France.»

Le trentenaire a l’intention de continuer sa vie dans la direction qu’il lui a toujours donnée: la promotion de la langue française et de l’Acadie. Dès l’âge de 16 ans, le militant était vice-président de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick.

Fort de ses expériences diplomatiques, il souhaite maintenant accentuer la présence de la SANB à Fredericton grâce à la création d’un bureau satellite. Il veut rapprocher l’organisme des ministères, des députés et des agences publiques, car le siège de l’association se situe à Petit-Rocher.

M. Caissie remarque à l’appui de sa proposition que la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) se trouve à Ottawa.

«Être proche du pouvoir a une valeur stratégique», explique le spécialiste du lobbying.

L’ancien «ambassadeur» désire également renforcer la présence de la SANB sur la scène nationale, notamment en la rapprochant du Québec et des communautés franco-canadiennes. Il explique que les enjeux des Acadiens peuvent ressembler à ceux des autres francophones du pays.

«La SANB est quand même membre de la FCFA, constate-t-il, en soulignant qu’aucun Acadien ne participe à l’équipe de la fédération. Nous venons de la seule province officiellement bilingue. Nous avons un pouvoir d’influence que nous devons exercer davantage.»

S’il est élu président de la SANB, M. Caissie entend surtout talonner les élus provinciaux pour que la Loi sur les langues officielles, devant être modernisée avant décembre 2021, le soit dans l’intérêt des francophones. «La SANB doit se concentrer sur sa mission spécifique: les droits linguistiques», plaide-t-il.

L’ancien fonctionnaire aimerait aussi que les serviteurs de la province puissent avoir le droit de travailler dans leur langue.

«Très souvent, ils s’expriment en anglais parce qu’ils collaborent avec des anglophones unilingues», témoigne-t-il.

Le maire de Dieppe, Yvon Lapierre rapporte que M. Caissie disposait d’une excellente réputation en tant que représentant du Nouveau-Brunswick en France.

«C’est un bourreau de travail qui était présent à de nombreuses activités», raconte-t-il.

Le responsable de la Faculté d’administration à l’Université de Moncton, Sébastien Deschênes a effectué quelques missions dans l’Hexagone.

«La représentation de M. Caissie était très utile pour m’aider à établir des contacts visant à organiser des échanges étudiants», se souvient-il.

M. Caisie dispose d’un double diplôme de l’Université de Moncton (administration des affaires et droit) et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en ingénierie politique de l’Université Aix-Marseille III.

Son seul adversaire pour la présidence de la SANB est Cédric Alexandre Doucet.

La date limite pour devenir membre de l’organisme et pouvoir voter est le mardi 12 mai 2020. La démarche est gratuite. Le vote en ligne débutera le 18 mai et se terminera le 3 juin.