Michelyne Paulin insiste: une réforme en santé est toujours nécessaire

Michelyne Paulin, présidente du conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité, persiste et signe. Elle continue de croire qu’une réforme en santé est nécessaire. Par ailleurs, elle se montre catégorique quant à la voie à suivre pour y parvenir.

«Je persiste à croire que pour voir une amélioration significative des soins de santé au Nouveau-Brunswick, nous devons laisser les querelles insipides de côté et travailler ensemble à une saine gouvernance du système de santé», écrit Mme Paulin dans une note envoyée le 2 mars à des employés du Réseau Vitalité et dont l’Acadie Nouvelle a obtenu copie.

Le Réseau de santé Vitalité a validé l’authenticité de cette note.

Elle réitère également que chaque membre du conseil s’est bel et bien prononcé sur une résolution concernant une proposition annoncée au début février qui proposait notamment la fermeture de nuit de six urgences d’hôpitaux en milieu rural, dont trois en région francophone: Grand-Sault, Caraquet et Sainte-Anne-de-Kent.

Il est impossible d’en savoir davantage, car le vote aurait été tenu lors d’une session à huis clos, le 10 décembre 2019.

Les règlements de Vitalité prévoient que les réunions du conseil sont publiques, mais les exceptions possibles sont nombreuses et peuvent s’appliquer à un grand nombre de situations.

Le conseil peut tenir une réunion ou une partie d’une réunion à huis clos s’il considère qu’elle pourrait «révéler des renseignements spécifiques sur un individu identifiable, révéler des renseignements sur les questions de gestion des risques ou de soins aux patients, porter préjudice aux mesures de sécurité mises en place par le Réseau ou compromettre l’efficacité avec laquelle le Réseau exécute ses fonctions et responsabilités».

Cette réforme a depuis été annulée par le premier ministre Blaine Higgs.

«Sorties grandiloquentes»

La semaine dernière, l’ancienne vice-présidente du c.a, Norma McGraw, a démissionné de son poste et a affirmé qu’il n’y a pas eu de vote sur l’adoption du plan de santé.

Deux membres du conseil ont par la suite corroboré les allégations de la conseillère démissionnaire, soit Jean-Marie Nadeau de la sous-région 2 (Moncton) et Sonia Roy de la sous-région 6 (Restigouche-Est).

«Au cours des derniers jours, des sorties grandiloquentes concernant l’implication du conseil d’administration dans la récente réforme en santé ont marqué l’actualité. Malheureusement, celles-ci ont non seulement entaché la réputation du Réseau de santé Vitalité, mais aussi celle de l’ensemble des professionnels de la santé», écrit Mme Paulin à ce sujet.

La présidente se dit «profondément attristée» par la tempête médiatique qui fait rage depuis quelques semaines. Elle laisse entendre que le conseil va poursuivre les démarches afin de mettre en œuvre des réformes en santé.

«Nous l’avons mentionné à plusieurs reprises: l’inaction ou le statu quo ne sont pas des solutions viables. En cette période précaire, le pérennité de notre offre de soins repose principalement sur le changement du système de santé dans sa globalité. La grave pénurie de ressources humaines que nous vivons actuellement demande un ajustement de nos services pour améliorer notre capacité de rétention et d’attraction de personnel compétent.»

«Le rôle du conseil d’administration est de veiller au bien-être et à la santé de la population. Malgré tous les tiraillements actuels sur la place publique, nous poursuivons notre mandat et irons jusqu’au bout de nos objectifs, puisque nous avons à cœur le bon fonctionnement du système de santé.»