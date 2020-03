Un nouveau syndicat pour les infirmières auxiliaires du N.-B.

Insatisfaites de leur représentation au sein du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), quelque 2500 infirmières auxiliaires du Nouveau-Brunswick ont décidé de tourner le dos à leur organisation syndicale et de joindre les rangs du Conseil régional des charpentiers de l’Atlantique (CRCA).

Les travailleuses qui sont à l’emploi des réseaux de santé Vitalité et Horizon sont sans contrat de travail depuis le printemps dernier.

C’est à ce moment que le mouvement de désaffiliation a véritablement commencé à se faire sentir.

«Tout ça s’inscrit dans la perspective d’obtenir de meilleures conditions de travail», a tout d’abord résumé Daniel Devost, le nouveau président de la section locale 2717 du CRCA .

«Avec le SCFP, il n’y avait qu’une seule convention collective pour tous les membres et les corps de métier. Nous jugeons qu’il est préférable d’avoir notre propre contrat de travail et de pouvoir négocier nous-mêmes avec l’employeur.»

Selon le représentant syndical, une forte majorité d’employés ont appuyé la mesure visant à quitter le SCFP, le plus important syndicat canadien avec 700 000 membres dans tout le Canada.

«Tout c’est fait dans l’ordre et dans le respect des procédures», assure Daniel Devost.

«Ça fait plusieurs années que l’on veut faire entendre notre voix au SCFP, que l’on se fait brasser et dire non par ce syndicat et que l’on évolue en dehors de son cadre…»

Selon lui, la tâche au travail des infirmières auxiliaires a beaucoup augmenté au fil des années et s’est passablement rapprochée de ce qui est effectué par les infirmières.

«Je dirais que l’on effectue 92% du travail des infirmières, c’est énorme! Je remplace moi-même aujourd’hui une infirmière qui est absente du travail», soutient l’employé du Centre de traitement des dépendances, à Edmundston.

Le CRCA a déjà déposé la demande de transfert syndical devant la Commission du travail et de l’emploi du Nouvau-Brunswick.

L’organisme gouvernemental indépendant a le pouvoir judiciaire d’autoriser ou non la nouvelle accréditation syndicale.

Le SCFP doit à son tour comparaitre devant le tribunal au cours des prochains jours.

Il a été impossible de savoir si le SCFP entendait contester devant la Commission la nouvelle allégeance syndicale des infirmières auxiliaires du Nouveau-Brunswick.

Celle-ci devrait rendre une décision au sujet du transfert d’accréditation au début de l’été, selon les dires de Daniel Devost.

«Notre première tâche sera alors de négocier une nouvelle convention collective qui s’appliquera uniquement aux infirmières auxiliaires.»