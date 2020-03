Yvon Godin vise un 4e mandat à la mairie de Bertrand

Se décrivant comme un «vieux loup» de la politique municipale, Yvon Godin cherchera à obtenir un quatrième mandat à la mairie de Bertrand. S’il remporte la victoire le 11 mai, il deviendra l’élu avec le plus d’ancienneté à ce poste dans la Péninsule acadienne.

Reconnu pour ne pas avoir la langue dans sa poche, l’ancien directeur d’école âgé de 66 ans a confirmé au journal ses intentions, parce qu’il croit que la municipalité est sur la bonne voie du développement économique et social.

«Quand j’ai été élu la première fois, jamais je n’aurais pensé me présenter pour un quatrième mandat. Mais la politique municipale m’intéresse toujours autant. Il y a de nombreux défis et c’est plaisant», a-t-il expliqué.

Plusieurs projets sont en voie de réalisation à Bertrand, selon le maire. Il y a celui du centre multiservice, dont une annonce officielle pourrait survenir aussi tôt que cet été. La création d’une salle communautaire de conditionnement physique et le retour d’une garderie à l’école Ola-Léger font aussi partie des priorités de M. Godin. Le développement social du village, à travers l’ajout de résidences et l’amélioration du programme incitatif afin d’attirer de jeunes familles, est également au coeur des intentions de l’élu.

«J’ai le sentiment que nous avons travaillé à améliorer la vie de nos citoyens. Il ne nous manque pas grand-chose, comme le centre multiservice et la garderie», établit celui qui aimerait bien avoir de l’opposition, car «après trois mandats, il est sain de voir quelqu’un avec de nouvelles idées». Jusqu’à présent, personne n’a levé la main pour lutter contre lui pour obtenir le siège principal du Village.

M. Godin est aussi un ténor dans de nombreux dossiers régionaux et provinciaux. Durant son passage comme maire de Bertrand, il affirme avoir développé sa fibre péninsulaire.

«Je ne pensais pas comme ça avant. Mais si nous voulons avancer, il faut une pensée péninsulaire. Nous en sommes encore loin, mais on approche. Les mentalités changent et j’y crois de plus en plus, parce que nous n’avons pas le choix. Il faut que ça change. Si la Péninsule acadienne va bien, Bertrand va bien aller», clame celui qui est président du Forum des maires de la Péninsule acadienne.

M. Godin promet aussi de travailler à l’avancement du dossier de la route 11 de Bertrand à Janeville et au maintien des services essentiels en santé à l’hôpital de Caraquet.