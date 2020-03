Le Nouveau-Brunswick veut faire chuter la pauvreté de moitié d’ici 2030

La Société d’inclusion économique et sociale dévoile son plan de lutte contre la pauvreté pour les cinq prochaines années. Pour le moment, la stratégie ne s’accompagne d’aucune enveloppe supplémentaire de la part du gouvernement provincial.

L’objectif est ambitieux. L’agence provinciale veut faire passer le taux de pauvreté selon la mesure du panier de consommation (MPC) de 14% en 2015 à 7% en 2030. La MPC est une mesure de pauvreté absolue qui se fonde sur le revenu disponible pour l’achat d’un panier de biens et de services représentant un niveau de vie modeste estimé pour la région.

La réforme de l’aide sociale figure en tête des mesures proposées par le nouveau plan. Comme lors du premier discours du Trône du premier ministre Blaine Higgs, il est d’abord question «d’éliminer les barrières à l’emploi des clients qui peuvent travailler».

La ministre du Développement social, Dorothy Shephard, indique que l’examen du système se poursuit sans fournir d’échéancier.

«Je ne peux pas vous dire si ce sera dans six mois ou dans un an mais je pousse tous les jours pour cela soit terminé le plus rapidement possible.»

À la question de savoir si certaines prestations seront revues à la hausse, la ministre répond simplement vouloir «se concentrer sur les personnes seules et les citoyens souffrant d’un handicap».

Le nouveau plan prévoit aussi la création d’un nouveau fonds de finance sociale, destiné à «accroître les capacités et la viabilité des entreprises sociales relevant d’organismes sans but lucratif». La ministre Shephard refuse toutefois de confirmer que ce fonds bénéficiera d’investissements publics supplémentaires.

«Nous devons être redevables de l’argent investi, il n’est peut-être pas question de mettre plus d’argent sur la table mais plutôt de nous assurer que nous obtenons les résultats recherchés et s’assurer qu’il n’y ait pas de dédoublements», dit-elle.

La Société d’inclusion économique et sociale s’engage à assurer que toutes les écoles disposent d’un programme de petit déjeuner pour les élèves défavorisés. Elle promet également une amélioration des services de santé mentale et de traitement des dépendances, qui passera notamment par la réduction du temps d’attente.

La société de la Couronne responsable d’élaborer des initiatives afin de sortir les plus démunis de la pauvreté dispose d’un budget annuel de 2,8 millions $. Elle finance actuellement 17 services de transport communautaires à travers le Nouveau-Brunswick. L’agence entend désormais élaborer des plans de transport régionaux.

«L’objectif serait de couvrir tout le territoire et permettre aux citoyens dans le besoin de se rendre d’une région à une autre», précise son directeur général, Stéphane LeClair.

Enfin, la stratégie prévoit la mise sur pied d’un guichet unique pour obtenir l’information et avoir accès aux programmes gouvernementaux et communautaires.

«Souvent, les gens nous disent qu’il y a beaucoup de programmes et qu’il est difficile de naviguer dans le système», note Stéphane LeClair, qui assure que ce projet ne changera pas fondamentalement le rôle joué par les douze réseaux d’inclusion communautaires de la province.

Le plan découle d’une longue démarche de consultation qui a permis le recueil de 25 000 commentaires.

«Les intervenants ont suggéré une hausse des salaires et un meilleur soutien pour les travailleurs à faible salaire, une hausse de l’aide au revenu pour sortir les gens de la pauvreté monétaire et la nécessité de réduire les listes d’attente et d’améliorer l’accès opportun à l’aide et aux services, comme l’aide au logement et des services d’aide en santé mentale et en toxicomanie», peut-on lire dans le rapport.

«Peu d’idées concrètes»

Le rapport est loin de convaincre Jean-Claude Basque, porte-parole du Front commun pour la justice sociale, qui estime que la stratégie proposée ne se donne pas les moyens de ses ambitions.

«Le plan a accouché d’une souris, on nous revient avec très peu d’idées concrètes. C’est décourageant», lance-t-il.

«On ne parle pas de l’équité salariale dans le secteur privé et public, il n’y a rien sur le logement abordable, ni sur les garderies alors que ce sont deux morceaux du budget des gens en situation de pauvreté.»

Le plan prévoit de calquer le niveau du salaire minimum sur la moyenne de l’Atlantique, Jean-Claude Basque militait plutôt pour une hausse à 15$ de l’heure.

«On ne dit pas non plus qu’il faut augmenter les taux de base de l’assistance sociale», remarque-t-il.

«Les membres de la Société d’inclusion économique et sociale devraient être plus agressifs dans leurs propositions, ils ne sont pas prêts à pousser le gouvernement à bouger.»