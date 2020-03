Pêche: le grand défi de trouver des travailleurs d’usine en nombre suffisant

C’est maintenant la course aux employés dans les usines de transformation de produits de la mer de la Péninsule acadienne. Et la possibilité de démarrer la pêche deux semaines plus tôt ne change rien à la donne.

Le navire Louis-Saint-Laurent, de la Garde côtière canadienne, doit venir briser les glaces près des quais de Caraquet et de Shippagan la semaine prochaine, si tout va bien. Le but est de lancer la pêche au crabe des neiges dès le début avril, dans une mesure additionnelle de protection des baleines noires dans le golfe du Saint-Laurent.

Et qui dit crabe dit nécessairement transformation. Deux semaines plus tôt ne semblent pas vraiment modifier le portrait au sein de ces entreprises qui pigent tous dans le même bassin de travailleurs.

Les annonces de postes à pourvoir dans les différentes entreprises de transformation pullulent dans les médias. Tout le monde cherche à compléter les équipes avant le début de la saison.

Mais comme il devient extrêmement difficile de trouver des gens locaux prêts à casser le crabe des neiges ou le homard, les dirigeants font maintenant appel aux ouvriers étrangers. Et la première étape pour les attirer est d’annoncer publiquement les postes libres.

Cette pénurie locale coûte très cher aux usines de transformation de produits de la mer. Embaucher un employé de l’extérieur nécessite des dépenses qui peuvent représenter jusqu’à 5$ l’heure de plus au salaire de base, fait-on valoir dans le milieu, en raison des droits d’application, des formulaires à remplir, des billets d’avion, de la contribution au régime d’assurance-maladie, d’un nombre d’heures garanti et des besoins en liaison et communication.

Selon Jean Lanteigne, directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels, cette course à la main-d’oeuvre est un signe d’un sérieux malaise dans cette industrie.

«Il n’y a pas d’entrée de jeunes dans ce secteur et chaque année, il y en a qui n’y retourne pas. C’est pelleter le problème vers l’avant. La Péninsule acadienne a été affectée plus tardivement que le Sud-Est. Amener des travailleurs étrangers a été la solution dans le Sud-Est et j’ai bien l’impression que ce sera la réalité ici dans un avenir très rapproché», se prononce-t-il.

Un salaire décent

Rodolphe LeBreton, des Pêcheries Bas-Caraquet, reconnaît aussi le problème. Il a été causé par les usines elles-mêmes qui n’ont jamais voulu payer les employés avec un salaire décent, prétend celui qui est devenu le premier Acadien à être intronisé au Temple de la renommée de l’industrie maritime du Canada Atlantique, en janvier.

«Chez nous, je n’ai pas de misère à trouver du monde. Ça passe par la mécanisation de mon usine et l’offre de salaires abordables. Nous avons tout fait pour ne pas attirer les jeunes dans nos usines, en laissant les gens dire que ça pue, c’est froid, qu’on travaille des heures de fou… Ce sont des conneries. J’ai été le premier à augmenter les salaires quand aucun employeur ne voulait améliorer la vie des travailleurs d’usine», a-t-il expliqué.

Chez ces mêmes travailleurs, dont plusieurs sont présentement aux prises avec le fameux trou noir après la fin de leurs prestations d’assurance-emploi, débuter deux semaines plus tôt peut être bien vu, mais ça ne fait que déplacer le problème.

Blondine Savoie, porte-parole des travailleurs d’usine, soutient que les nouvelles règles sont d’abord faites pour les pêcheurs.

«Que ce soit deux semaines avant ou non, on va encore travailler le même nombre de semaines. Les pêcheurs vont toujours essayer d’en ramener le plus possible à l’usine. C’est la même chanson. Tout a été décidé pour les pêcheurs et ils n’en ont pas besoin. Ils se croient les rois de la mer. Mais sans les travailleurs d’usine, que peuvent faire les pêcheurs? C’est un ensemble, tout ça. Pêcher plus tôt signifie finir plus vite. Ça ne nous arrange pas du tout», insinue-t-elle.

Sans Boston, le retour aux anciennes méthodes

L’annulation de la foire annuelle du Seafood North America Expo de Boston, qui devait avoir lieu du 15 au 17 mars, a des répercussions notoires dans le milieu des pêches dans la Péninsule acadienne. Les usines devront revenir aux anciennes méthodes de réseautage si elles veulent écouler leurs stocks sur les marchés mondiaux.

Ce rendez-vous, qui en était à sa 40e présentation, est aux fruits de mer ce que Wall Street est à la Bourse. La direction a reporté l’événement en raison des risques liés au coronavirus et des inquiétudes des participants.

Boston, c’est plus de 1100 exposants qui cherchent à écouler leur marchandise. C’est aussi 22 000 visiteurs durant le week-end.

«Ça change toute l’histoire du réseautage, avise Jean Lanteigne, de la FRAPP, qui devait être présent à Boston. Tout le monde devra ressortir ses cartes professionnelles et se parler au téléphone. On va revenir à l’ancienne méthode.»

Les implications viendront principalement modifier la distribution des produits, selon lui.

«Ça change toute l’industrie de l’alimentation, déclare-t-il. Les gens iront moins au restaurant et plus à l’épicerie. Ça veut dire moins de produits commandés dans les grandes chaînes de restauration et davantage dans la vente au détail. Ces grandes chaînes vont être sur la défensive. Plutôt que de commander un tel volume, il va en prendre moins et voir ce qui va se passer avant d’en prendre davantage. À la base, les gens n’arrêteront pas de manger, c’est clair. Mais comment et où? C’est la grande inconnue.»

Une inconnue qui pourrait notamment toucher les inventaires de fruits de mer. Comme les pêcheurs ne ralentiront pas la cadence, les usines de transformation vont possiblement se ramasser avec un lot important de produits en attente d’écoulement, incapables de le vendre sur le marché.

Un tel surplus engendrerait invariablement une forte pression à la baisse des prix à la livre remis aux pêcheurs, comme ça s’est déjà vu par le passé.

Pour l’Union des pêcheurs des Maritimes, le Seafood Expo North America à Boston est un lieu de rencontre traditionnel pour l’industrie du fruit de mer. L’UPM y participe de façon annuelle afin d’être au parfum des différentes innovations ainsi que faire du réseautage avec l’industrie, a laissé savoir Annie Chiasson.

«Cette exposition est surtout un endroit pour nos exportateurs et nos transformateurs qui y rencontrent annuellement leurs clients. Dans le cas du homard, il s’agit généralement de discuter de la production du printemps et bien sûr, pour nos transformateurs, il s’agit de la planification des commandes et des affaires en cours. La discussion peut parfois être quelque peu difficile au niveau du homard, car l’ensemble des volumes, les tailles ou les prix ne sont pas encore connus, mais ils se rencontrent quand même pour poursuivre les relations. Sans le salon, les affaires vont se poursuivre d’une autre façon. L’industrie s’ajustera en trouvant d’autres moyens de communiquer avec leurs clients et leurs contacts d’affaire,soit par téléphone, soit lors de réunions en face à face dans leurs bureaux ou ici au Canada», mentionne-t-elle.