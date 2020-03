Trois candidats potentiels à la direction du NPD

Trois candidats souhaitent devenir le prochain chef du Nouveau Parti démocratique du Nouveau-Brunswick.

La formation politique a indiqué jeudi avoir reçu trois candidatures en bonne et due forme avant la date limite en prévision de son congrès la direction.

Les instances du NPD vont étudier chacune des candidatures durant les prochaines semaines avant de donner le feu vert aux participants.

Le parti ne dévoilera pas l’identité des candidats potentiels avant d’officialiser leurs candidats.

La course au leadership du NPD commencera officiellement le 4 mai. Les membres du parti choisiront leur nouveau chef lors d’un congrès à Fredericton le 14 juin.

Les néo-démocrates n’ont aucun député à l’Assemblée législative depuis 2005.

Lors des dernières élections, le parti a réalisé sa pire performance électorale en plus de 40 ans en récoltant seulement 5% des voix.

Le chef par intérim du Parti, Mackenzie Thomason, avait convié la presse au quartier général du NPD, jeudi, pour réclamer la démission du premier ministre Blaine Higgs.

Le NPD en veut notamment à M. Higgs pour la réforme avortée des petits hôpitaux et sa «lutte délibérée» contre les syndicats du secteur public.

«Le premier ministre a montré que ses décisions et celles de son cabinet sont non seulement impopulaires, mais qu’elles ont même provoqué des divisions et des départs au sein de son propre caucus, notamment la démission de son vice-premier ministre», a déclaré M. Thomason.

«Si vous ne pouvez même pas obtenir le soutien de votre cabinet ou de votre caucus pour des décisions importantes qui ont un impact sur les Néo-Brunswickois, alors il est clair que vous n’êtes pas le chef dont nous avons besoin ni le chef que nous méritons.»

Le NPD n’a pas encore choisi ses candidats pour les deux élections partielles dans Baie-de-Shediac-Dieppe et Sainte-Croix qui devraient être annoncées d’un jour à l’autre par M. Higgs.

La personne qui sera choisie en juin pour prendre les rênes du NPD sera le 6e chef du parti en près de 15 ans, sans compter ses nombreux leaders par intérim.