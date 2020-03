Avantages et défis d’être une femme en 2020

Quels sont les avantages et les défis d’être une femme en 2020? L’Acadie Nouvelle a posé la question à cinq Néo-Brunswickoises en vue de la journée internationale de la femme qui a lieu dimanche.

Elles dénoncent les injustices fondées sur le sexe, mais ne changeraient pas qui elles sont pour tout l’or du monde.

Les intervenantes avec qui nous avons discuté, jeudi, se disent très fières d’être nées avec deux chromosomes X, bien que le «privilège» vienne avec un bagage de défis.

De grands progrès

Les Canadiennes militent pour l’égalité des genres depuis déjà longtemps et ont facilité des avancements remarquables au cours des derniers siècles.

En 1862, l’Université Mount Allison de Sackville acceptait les étudiantes pour la première fois au Canada. Huit ans plus tard, le gouvernement fédéral embauchait une première femme pour oeuvrer au sein des services publics.

En 1909, l’enlèvement des femmes fut officiellement criminalisé dans le Code criminel canadien et en 1919 les Néo-Brunswickoises ont finalement obtenu le droit de voter aux élections fédérales et provinciales.

«Je crois qu’en 2020, être une femme est une super grande responsabilité», a témoigné Mélanie Frigault, une jeune mère et directrice du Centre des jeunes de Bathurst.

«Comparativement à différentes parties du monde, nous avons déjà fait beaucoup de chemin, mais il y en a encore beaucoup à faire (…)»

Si certains sont angoissés à l’idée de poursuivre un combat de si grande envergure, Mme Frigault, elle, le considère comme un privilège.

«Je me sens privilégiée d’être une femme qui assume un rôle de leadership dans mon organisation et dans ma communauté parce que je réalise que ce n’est pas tout le monde qui a cette chance-là.»

La directrice reconnaît que le parcours ne sera pas facile, mais a espoir que les mentalités continuent à avancer dans les années à venir.

«J’en ai fait mon objectif en tant que femme, en 2020, de contribuer à la lutte pour l’égalité», a-t-elle signalé.

Des qualités importantes

Joan Duivenvoorden a vécu la plupart de ses 61 ans sur des fermes, ici au Nouveau-Brunswick, mais aussi en Nouvelle-Écosse.

Aujourd’hui, elle occupe un des postes de directrice chez l’Alliance agricole du N.-B. et continue d’élever des bovins à viande avec son conjoint à Belledune.

Mme Duivenvoorden affirme que l’aspect physique du travail agricole peut parfois désavantager les femmes, surtout les plus âgées.

«Je peux vous dire que j’ai rencontré assez de fermières avec lesquelles je ne voudrais pas faire le bras de fer», a-t-elle cependant enchainé en riant.

Le plus grand avantage d’être une femme dans le domaine de l’agriculture, selon la directrice, est la facilité avec laquelle elles peuvent nourrir, élever, soigner et protéger.

«J’estime que mes habiletés maternelles m’aident à mieux manipuler les bovins. J’ai un esprit de “nurturing” très fort et je me soucie beaucoup des animaux.»

La fermière soupçonne aussi que ces qualités permettent aux clients de l’approcher et lui poser des questions plus confortablement.

Outre, elle avance que le sexe d’une personne n’a rien à voir avec sa capacité d’être un ou une bonne fermière.

«Ça n’a rien à voir avec le sexe, c’est une question de personnalité», a-t-elle lancé.

La directrice ajoute que l’agriculture n’est pas si différente des autres professions où la personnalité de l’employé, sa réputation et sa persévérance surpasse le fait qu’il soit un homme ou une femme.

«Contente d’être une femme»

Un grand sourire se dessine sur les lèvres de Marie-Michelle Boudreau lorsqu’on mentionne la journée internationale des femmes.

La jeune serveuse est bien au courant de l’événement puisqu’elle et ses collègues se préparent pour une célébration spéciale à l’Auberge d’Anjou, dimanche.

«Moi, honnêtement, je suis bien. Je suis contente d’être une femme», a-t-elle partagé entre deux clients, jeudi.

Mme Boudreau indique que sa grand-mère et la conjointe de son père ont éveillé sa féminité en partageant les petits plaisirs des soins de beauté avec elle pendant son enfance.

«Ma grand-mère est une femme très féminine et ç’a toujours été important pour elle qu’on affiche qui l’on est. Elle nous disait souvent: vous êtes belles et vous devez le montrer.»

Malgré les remarques indiscrètes qu’elle reçoit de temps à autre, la serveuse maintient qu’être une femme est un privilège.

Elle s’estime aussi chanceuse, comparativement aux hommes, de pouvoir exprimer ses émotions confortablement.

Être différente, une fierté

Même en 2020, les rôles des femmes sont encore largement stéréotypés.

Pour Emily Vienneau, agente d’accès coordonné au Centre des jeunes de Bathurst, les normes sociales dictées par la société importent pourtant peu.

«Il y a une idée précise de ce que les femmes devraient faire…se marier, élever une famille, etc.», a-t-elle reconnu.

«Moi, j’ai toujours fait un peu à ma tête.»

Mme Vienneau note qu’elle n’a pas peur de se salir les mains ou de changer les pneus sur sa voiture. En fait, elle se dit fière de pouvoir se débrouiller seule et casser les clichés, à la maison comme au travail.

Avancement et défis professionnels

Katherine Lanteigne est une femme d’affaires engagées et conseillère à la ville de Bathurst depuis près de quatre ans.

Dans son cadre professionnel, elle constate plusieurs avancements parmi les inégalités qui perdurent.

«D’après moi, on voit de plus en plus de femmes sur le marché du travail (…) On voit aussi de plus en plus de femmes dans les métiers non traditionnels. Je trouve ça vraiment beau à voir parce que les stéréotypes commencent à s’effacer tranquillement (…)»

Mme Lanteigne estime par contre que les femmes sont toujours sous-représentées dans les postes de hautes directions et en politique.

«Il y a encore beaucoup de travail à faire pour s’assurer d’équilibrer les statistiques.»

La conseillère soulève que les femmes enceintes, en âges de procréer, ou les nouveaux parents sont aussi souvent discriminés par les lois et les règles désuètes.

«Il faut être flexible et modifier les vieux règlements (…)», a-t-elle proposé.