Baie de Tracadie: «L’avenir de l’élevage des huîtres est à risque»

Après la Municipalité régionale de Tracadie, voilà que le député libéral de Tracadie-Sheila, Keith Chiasson, demande également au ministère des Pêches et Océans d’agir rapidement pour entamer les travaux de dragage dans la baie de Tracadie.

Cette demande survient à la suite d’une rencontre en février entre les biologistes du gouvernement fédéral et les producteurs d’huîtres de la région. L’an dernier, les ostréiculteurs de la baie de Tracadie ont subi des pertes significatives.

Il a été démontré que l’eutrophisation dans la baie mène à une dégradation de la qualité de l’eau. L’eutrophisation signifie une accumulation de débris organiques dans des eaux stagnantes. Dans le cas de la baie de Tracadie, il s’agit d’une forte production d’algues. Lorsqu’elles se décomposent, elles absorbent l’oxygène.

Dans ce cas-ci, l’eutrophisation est causée par un manque de circulation des eaux dans la baie de Tracadie.

Des données récoltées en 2011 et en 2017 semblent démontrer que l’une des ouvertures dans la partie nord de la baie est en train de se remplir de sable. Cet ensablement ralentit les courants et la circulation de l’eau, ce qui favorise la croissance d’algues.

«Les pêcheurs de la région nous disent depuis un certain temps que la qualité de l’eau n’est pas ce qu’elle était il y a plusieurs années. Il n’y a plus de pêche qui se fait, la biodiversité de la baie est inexistante et l’avenir de l’élevage des huîtres est à risque si aucune action n’est entreprise très prochainement», dit Keith Chiasson.

Plusieurs solutions ont été présentées lors de la rencontre et celle qui semble la plus favorable aux pêcheurs est celle d’élargir, dès ce printemps, le goulet du nord de la baie et par la suite, recreuser un autre goulet qui se retrouve plus au sud.

«Les producteurs d’huîtres m’ont clairement dit qu’ils ne peuvent plus absorber de pertes importantes. Certains songent déjà à vendre leur équipement et abandonner cette pêche à tout jamais. Avec quelques coups de pelle, on assure une meilleure qualité d’eau, on réduit énormément les risques de pertes pour nos producteurs et on gagne du temps pour faire, si nécessaire, une étude environnementale pour le creusage d’un nouveau goulet au sud de la baie. Selon moi, ce n’est pas si compliqué que ça. Je serai même prêt à enfiler mes bottes d’eau et le faire à la main s’il le faut.»

Une rencontre entre le député fédéral, Serge Cormier, le député provincial, Keith Chiasson, le conseil municipal et les ostréiculteurs est prévue dans les prochaines semaines.