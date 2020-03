Des sans-abris redirigés vers Moncton

Dans son édition du 6 mars, le Times & Transcript rapporte le témoignage d’un citoyen sans-abri originaire de Miramichi fraîchement débarqué à Moncton. L’homme affirme que le ministère du Développement social lui a payé un aller-simple pour la métropole du Sud-Est, où les services sont plus nombreux.

Selon la porte-parole de la Ville de Moncton, Isabelle LeBlanc, il ne s’agirait pas là d’un cas isolé.

«Par l’entremise des agences communautaires, nous avons appris qu’il y aurait eu des cas où des individus en provenance d’ailleurs dans la province auraient reçu un billet (aller simple seulement) vers Moncton. Nous ne savons pas combien de gens ont reçu un tel billet, depuis quand ça se produit si c’est effectivement le cas, quelles sont les politiques qui amènent à une telle décision et d’où proviennent ces individus», mentionne-t-elle.

«Si cela se produit et selon la fréquence, cela ajoute une pression additionnelle sur les agences qui travaillent d’arrache-pied à offrir des services de soutien aux individus. Comme ils prennent leur travail à cœur, ils vont vouloir les aider peu importe.»

De son côté le porte parole du ministère, Jean Bertin, indique qu’envoyer des personnes dans une autre région ou les encourager à le faire uniquement pour y être mieux servies ne fait pas partie des pratiques habituelles du ministère.

Mais les exceptions existent dans certaines situations, reconnaît-il.

«Si un client n’a vraiment aucun endroit où aller dans sa propre communauté et qu’un refuge pour sans-abris dans une autre région serait une option sûre pour lui et qu’il a des lits disponibles, le ministère peut aider à couvrir les frais de transport.»

Jeudi, la mairesse de Moncton a réagi publiquement sur sa page Facebook en interpellant la province. Le fait que le gouvernement paie le transport ceux qui se retrouvent sans logement pour qu’ils s’installent à Moncton est «inacceptable», et «préoccupant», estime Dawn Arnold.

L’itinérance représente un problème croissant pour la municipalité. Bien qu’elle n’a pas de responsabilité ni de compétence directe dans le domaine du logement abordable et des services sociaux, la ville a dû engager d’importantes dépenses, notamment pour la gestion d’un campement sur la rue Albert l’été dernier et le soutien à différents organismes à but non lucratif.

La mairesse appelle donc le gouvernement à prendre ses responsabilités, alors qu’une stratégie provinciale sur le logement abordable se fait toujours attendre. «Les habitants de Moncton sont généreux et prêts à faire leur juste part, mais le logement est une responsabilité provinciale et il est urgent d’adopter une approche provinciale. C’est bien que nous ayons des places dans nos refuges, mais nous savons tous que les refuges sont le dernier recours. Nous avons besoin d’un logement abordable et des aides appropriées en matière de santé mentale et en traitement des dépendances qui vont avec», écrit Mme Arnold.

Le sujet a également fait vivement réagir plusieurs militants des droits de sociaux. «Faire bouger les gens d’un point A à un point B ne résoudra rien si on ne fournit pas davantage de ressources», fait valoir Charles Burrell, de l’organisme Humanity Project.

Le travailleur social à la retraite Claude Snow ne cache pas son étonnement. «Si des fonctionnaire donnent des billets de bus pour déménager à Moncton, il faut que ce soit dénoncé. Je trouve ça grave, ça ne devrait pas se faire», croit-il.

«J’espère que ce n’est pas en vue de se débarrasser de la personne mais plutôt pour l’accommoder. Ça m’étonne que ça se fasse, je ne vois pas comment ça peut-être justifié.»