Les élections municipales suscitent un vif intérêt à Tracadie

La marche vers les élections est bel et bien entamée dans la Municipalité régionale de Tracadie. Même s’il reste deux mois avant la date du scrutin, plusieurs personnes ont déjà annoncé leur candidature dans l’un des huit quartiers de la MRT.

Parmi les membres actuels du conseil, Philippe Ferguson, Jolain Doiron, Ginette Brideau Kervin, Geoffrey Saulnier, Chantal Mazerolle, Yolan Thomas, Jolain Doiron et Réaldine Robichaud souhaitent briguer un nouveau mandat.

Au moment d’écrire ces lignes, les conseillers Dianne May Savoie et Brian L. Comeau n’avaient pas encore fait connaître leurs intentions publiquement.

De son côté, le maire sortant Denis Losier veut se faire réélire. Le conseiller Jean-Yves McGraw a aussi récemment lancé sa campagne à la mairie.

Nouveaux visages

Quelques nouveaux et anciens visages se lancent également dans la course. Maxime Vincent Arseneault, âgé de seulement 18 ans, espère faire son entrée en politique municipale, dans le quartier 8.

Parmi les nouveaux visages figure celui de Joanne Doiron, de Leech. La femme de 42 ans se mesurera à Ginette Brideau Kervin dans le quartier 4 (Pont-Lafrance, Haut-Sheila, Leech et Pointe-à-Tom).

La bénévole de longue date n’avait pas l’intention de se lancer dans la course, mais après avoir été approchée par des gens de son quartier, elle a décidé de tenter ses chances.

«On verra ce que les gens veulent le jour des élections, mais je veux faire une campagne électorale dans le plus grand respect. Je ne suis pas là pour dénigrer personne», dit l’actuelle présidente de l’Association des loisirs de Leech.

Si elle est élue, elle se dit prête à travailler avec l’ensemble des élus autour de la table.

«Je suis facile d’approche et je m’adonne avec tout le monde. Peu importe le maire, je veux travailler avec lui ou elle. Avec tout ce que j’entends, je pense que c’est le temps qu’on ait un conseil uni. Peu importe les personnes qui se font élire, je veux travailler eux.»

Anciens visages

Philippe Ferguson (quartier 7 – ancienne ville de Tracadie) compte parmi les conseillers actuels qui veulent se faire reconduire au pouvoir. Sans pouvoir expliquer le «pourquoi», il dit avoir pris sa décision il y a plusieurs mois, lors de l’ouverture du nouvel amphithéâtre J.-Armand Lavoie.

Au sein d’un conseil municipal qui peut paraître, à certains moments, comme étant divisé, Philippe Ferguson se voit comme une figure modérée dans ses actions et ses propos autour de la table.

M. Ferguson était présent à la conférence de presse de Jean-Yves McGraw, qui a lancé sa campagne pour la mairie.

«Je suis enthousiasmé par la candidature à Jean-Yves. L’une des raisons, c’est parce qu’une femme m’a approché et elle m’a dit qu’elle voulait se présenter contre moi dans mon quartier. J’étais content, parce que pour que la démocratie fonctionne, il doit avoir du monde qui se présente. Le fait que Jean-Yves veut proposer une alternative, j’endosse ça.»

Visages familiers

D’autres candidats espèrent effectuer un retour en politique. C’est le cas de Raymonde Robichaud.

L’ancienne conseillère du quartier 1 (Sainte-Rose, Four Roads et Six Roads) a démissionné de son poste en octobre 2018 pour des raisons de santé. Elle dit se sentir mieux et elle est prête à tenter ses chances de nouveau. Sa grande priorité? Mener à terme le projet de construction d’une nouvelle caserne de pompiers dans son quartier.

Bien qu’elle ait déjà souhaité publiquement le départ du maire Denis Losier, Mme Robichaud dit ne pas avoir de parti pris envers un candidat à la mairie ou un autre.

«À l’époque, quand je voyais quelque chose qui avait du sens, je votais en faveur si c’était bon pour les citoyens. Je n’ai pas de parti pris. Il m’est arrivé de voter avec Denis et il m’est arrivé de voter contre. Je n’ai jamais considéré que je faisais partie d’un tel groupe ou un autre. En ce moment, on voit que c’est divisé au conseil et c’est très visible.»