LGBTQ+: Edmundston accueillera un sommet provincial

Sous le thème Affiche tes couleurs, le troisième Sommet provincial francophone des jeunes LGBTQ+ et leurs alliés prendra sous peu l’affiche à Edmundston.

L’événement se déroulera du 20 au 22 mars à l’école secondaire Cité des Jeunes A.-M.-Sormany.

Près de 125 élèves provenant de différentes écoles secondaires francophones du Nouveau-Brunswick ainsi qu’une cinquantaine d’accompagnateurs doivent prendre part au rassemblement.

«Les élèves sont accompagnés par des membres du personnel scolaire de leurs écoles ou de leurs districts. Ce sont pour la plupart des membres de la communauté LGBTQ+, mais aussi des alliés de cette même communauté», a indiqué Georges Valois, le président du comité organisateur du sommet et coordonnateur des services de soutien à l’apprentissage du District scolaire francophone du Nord-Ouest.

Des ateliers, tables rondes, des témoignages et diverses activités sociales et artistiques sont prévus à l’horaire de l’événement.

«Le Sommet a aussi été créé pour aider les professionnels de l’éducation à recevoir et à transmettre des connaissances objectives sur la diversité sexuelle et de genre. Il leur fournit aussi des outils précieux pour développer une plus grande aisance à écouter et à accompagner les jeunes qui en ressentent le besoin», a ajouté M. Valois.

L’auteure et actrice Debbie Lynch-White, bien connue pour ses rôles dans la série télé Unité 9 et le film La Bolduc, doit prononcer une allocution au jour 2 du sommet.

L’artiste, dont la mère est originaire du Madawaska, doit témoigner de son cheminement et de sa réalité au sein de la communauté LGBTQ+ dans le domaine artistique.

Il faut noter que l’événement se déroulera entièrement à huis clos, question de préserver l’intimité des participants et de favoriser le dialogue.

«Il faut comprendre que les élèves participants sont des ados. En plus de vivre la période de vie de transition et de bouleversements qu’est l’adolescence, plusieurs membres de la communauté LGBTQ+ se sentent davantage isolés et vulnérables en raison de l’incompréhension de leur réalité d’une partie de la société», a expliqué le responsable du Sommet.

«Il faut faire en sorte que chaque élève se sente bien à l’école, dans toutes les sphères de sa vie scolaire et de sa vie personnelle, et ce peu importe son orientation sexuelle ou son identité de genre, c’est une priorité pour les trois districts scolaires francophones de notre belle province!», a résumé Georges Valois.