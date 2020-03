Politiciennes francophones provinciales: une denrée rare

Comme bien d’autres domaines de la société, l’égalité des femmes en politique est une longue route souvent tortueuse. Au Nouveau-Brunswick, l’objectif n’est pas encore en vue, tellement la progression est lente. Et c’est encore plus vrai pour les Acadiennes.

Les femmes ont obtenu le droit de vote aux élections provinciales au Nouveau-Brunswick en 1919, après presque un demi-siècle de débats. Ce n’est qu’en 1934 cependant que les femmes pourront se porter candidates dans une élection provinciale. Toutes les autres provinces qui avaient accordé le droit de vote aux femmes à ce moment-là (le Québec ne le fera qu’en 1940) leur avaient, en même temps, donné le droit de se présenter aux élections.

Il faudra ensuite attendre 33 ans pour qu’une femme se fasse élire à l’Assemblée législative de la province, soit Brenda Robertson, du Parti conservateur, en 1967.

Vingt autres années s’écouleront avant qu’une femme francophone – en fait deux – soit élue députée. Lors du raz-de-marée libéral de Frank McKenna en 1987, Aldéa Landry, dans Shippagan-Les-Îles et Pierrette Ringuette, dans Madawaska-Sud, écrivent une page d’histoire. Aldéa Landry devient la même année la première femme acadienne à être nommée au Cabinet, à titre de présidente du Conseil exécutif.

À ce moment, Aldéa Landry détenait déjà un parcours professionnel et politique solide: après avoir fait des études en droit, elle fonde, avec son mari Fernand Landry, un cabinet d’avocats à Bathurst, avec l’ambition d’en faire le cabinet francophone le plus important de la province. La politique va couper court à ce projet.

En 1985, elle copréside la campagne de Frank McKenna à la direction du parti. L’année suivante, elle devient la première femme présidente de la formation politique.

Pour Aldéa Landry, maintenant femme d’affaires accomplie et administratrice de sociétés, c’était une évolution tout à fait normale. Elle ne faisait que continuer sur la lancée que lui avaient procurée ses professeures du cours classique au Collège Jésus-Marie de Shippagan, une institution réservée aux femmes.

«Les enseignantes étaient toutes des femmes qui avaient fait des études de doctorat, comme à Columbia et d’autres universités du genre. Des femmes brillantes. Je n’ai jamais pensé qu’il y avait des choses que je ne pouvais pas faire.»

Du côté du Parti progressiste-conservateur, les deux premières femmes francophones sont élues en 1999, alors que Bernard Lord prenait le pouvoir: Rose-May Poirier, dans Rogersville-Kouchibouguac et Mado Dubé, dans Edmundston-Saint-Basile. Elles deviendront aussi, au début du deuxième mandat, en 2003, les deux premières femmes francophones à être nommées ministres dans un gouvernement conservateur.

«Mon intégration a quand même bien été», se rappelle Mado Dubé, qui occupe actuellement le poste de vice-rectrice du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton. Elle non plus ne s’est pas trop posé de question lorsqu’elle a décidé de se lancer dans ce monde d’hommes.

«Les gens me disaient: est-ce que qu’Edmundston est prête pour une femme? Moi je répondais: je le sais pas mais on va le savoir», dit-elle en riant.

En 1987, 12% des députés de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick étaient des femmes. La proportion a augmenté lors des trois scrutins suivants pour atteindre 18% en 1999. Puis, nouveaux reculs lors des prochaines élections avant que les celles de 2018 fassent monter la barre au-dessus de 20%, avec 11 femmes élues sur 49 sièges (22,4%).

Du côté francophone, le nombre de députées a encore moins progressé. Des deux premières sur 58 sièges en 1987, il n’y en a que trois actuellement sur 49 sièges.

À ce rythme, il faudra plusieurs élections avant d’en arriver à la parité.

Selon Lyne Chantal Boudreau, présidente du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick, il faut un effort collectif pour amener les changements qui permettront d’atteindre ce but.

«Ça demande une réelle volonté politique des gens qui sont en position de pouvoir pour être capables d’apporter des changements concrets. Il faut regarder autant du côté du regroupement, des horaires, des assemblées et du financement des campagnes. Puis, c’est d’arriver à des politiques aussi, des zones paritaires qui peuvent contribuer à l’instauration de l’égalité dans les instances.»

Aldéa Landry estime que les partis politiques doivent se doter de stratégies claires et efficaces pour recruter des candidates. Et bien avant les élections.

«Il n’y a pas une réflexion pour qu’on arrive à ces résultats. On y pense au moment des élections, quand on cherche un candidat; on dit: on devrait chercher une femme. Mais ça se prépare.»

La politique des petits pas n’est pas sa politique.

«Moi je ne suis pas une adepte de dire: les choses vont finir par arriver. J’aime faire arriver. Finir par arriver, c’est pas assez vite pour moi!»

Mado Dubé croit de son côté que son long passage en politique provinciale (19 ans) et celles des autres femmes ont changé la donne en faisant en sorte que la présence des femmes dans ce domaine soit devenue une normalité.

«Mon plus beau cadeau, c’est quand j’ai entendu une jeune femme d’Edmundston interviewée par Radio-Canada se faisait demander si elle pensait que c’était possible pour une femme de faire de la politique. Et elle a répondu: bien oui, c’est tout ce que j’ai connu.»

FEMMES DÉPUTÉES À L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

1982 : 4 élues (7 %) – 58 sièges

1987 : 7 élues (12 %) – 58 sièges

1991 : 10 élues (17 %) – 58 sièges

1995 : 9 élues (16 %) – 55 sièges

1999 : 10 élues (18 %) – 55 sièges

2003 : 7 élues (13 %) – 55 sièges

2006 : 7 élues (13 %) – 55 sièges

2010 : 8 élues (15 %) – 55 sièges

2014 : 8 élues (16 %) – 49 sièges

2018 : 11 élues (22,4 %) – 49 sièges

FEMMES DÉPUTÉES ÉLUES À L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

1987 : 2 élues – 58 sièges

1991 : 2 élues – 58 sièges

1995 : 2 élues – 55 sièges

1999 : 3 élues – 55 sièges

2003 : 3 élues – 55 sièges

2006 : 4 élues – 55 sièges

2010 : 3 élues – 55 sièges

2014 : 3élues – 49 sièges

2018 : 3 élues – 49 sièges