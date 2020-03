Une fillette meurt dans un accident de VTT

Une fillette de 3 ans est décédée et deux autres personnes ont été blessées dans un incident de véhicule tout-terrain survenu à Acadieville.

Jeudi, peu après midi, des agents de la GRC se sont rendus sur le chemin Desherbiers, près de la route 480, après avoir été informés qu’un VTT s’était renversé.

Une fillette de 3 ans, qui prenait place sur l’engin, a été transportée à l’hôpital régional de Miramichi, où elle a plus tard succombé à ses blessures. L’adulte qui conduisait le VTT et un autre enfant qui prenait place sur le véhicule ont subi des blessures mineures et ont été soignés sur les lieux.

On ne croit pas que la vitesse ou l’alcool soit en cause.

L’enquête se poursuit.