Cinq choses à surveiller dans le budget de mardi

Les projecteurs seront braqués sur Fredericton, mardi, lorsque le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick présentera le deuxième budget du gouvernement Higgs. La présentation d’un budget est toujours un événement politique important, mais les enjeux sont rarement si élevés.

Au moment d’écrire ces lignes, rien ne garantit que les progressistes-conservateurs pourront rallier suffisamment d’élus à leur cause pour faire adopter leur budget et éviter des élections précipitées.

Voici cinq choses à surveiller lors du dépôt du budget 2020-2021.

1. Les yeux rivés sur Daniel Guitard

Kevin Vickers osera-t-il mettre sa menace à exécution en demandant au président de l’Assemblée législative, le député libéral Daniel Guitard, de rentrer au bercail pour obliger le gouvernement à nommer l’un des siens à sa place?

En agissant ainsi, le chef du Parti libéral priverait les progressistes-conservateurs d’une précieuse voix lors du vote sur le budget puisque le président ne vote qu’en cas d’égalité.

Dans le sillage de la réforme avortée des hôpitaux ruraux, M. Vickers a promis de faire tomber le gouvernement Higgs à la première occasion. Le chef a admis qu’il songeait à rapatrier M. Guitard, mais n’a toujours pas confirmé ses intentions.

En cas de vacance, l’Assemblée législative ne peut procéder à aucune affaire avant l’élection d’un nouveau président. Le gouvernement devrait donc remplacer Daniel Guitard avant de pouvoir présenter son budget.

2. Une baisse d’impôt pour l’Alliance

Les députés de l’Alliance des gens ont été des alliés fidèles du gouvernement minoritaire de Blaine Higgs depuis son ascension au pouvoir en novembre 2018.

Avec le départ de Robert Gauvin et la menace de Kevin Vickers concernant le président de l’Assemblée, le premier ministre a plus besoin que jamais de l’appui des troupes de Kris Austin.

L’Alliance de son côté est surtout préoccupée ces temps-ci par l‘impôt foncier. Le parti réclame des «modifications radicales» en la matière en commençant par l’élimination de la double taxation des biens immobiliers non occupés par leur propriétaire comme les immeubles d’appartements et les résidences secondaires.

Selon le ministère des Finances, cette initiative pourrait priver la province d’environ 90 millions $ de revenus chaque année. M. Higgs s’est déjà montré ouvert à l’idée, mais pas avant d’avoir éliminé le déficit budgétaire. D’après les résultats du 3e trimestre de l’année en cours, le Nouveau-Brunswick devrait enregistrer un surplus budgétaire de 97,8 millions $ en 2019-2020.

Le chef de l’Alliance a confié à Radio-Canada cette semaine avoir vu le prochain budget qui contient selon lui plusieurs initiatives pour lesquelles milite son parti.

3. Plus d’argent pour la santé

Le ministre de la Santé, Ted Flemming, a indiqué le mois dernier que le budget de son ministère allait connaître une croissance plus élevée en 2020-2021. L’augmentation prévue des dépenses en santé dans le précédent budget était de 1,8% ou 50 millions $. La santé est la principale dépense du gouvernement provincial. Environ 30% du budget total ou 2,8 milliards $ y sont consacré chaque année.

Le secteur de la santé est sévèrement bouleversé depuis l’annonce, le mois dernier, puis l’annulation, de la fermeture partielle des salles d’urgences de six hôpitaux ruraux. Même si les autorités assurent que la réforme n’était pas motivée par des questions financières, les économies prévues d’environ 5 millions $ devaient permettre d’offrir davantage de soins primaires et de services de santé mentale dans les communautés touchées.

Même si la réforme a été suspendue par le premier ministre, le budget pourrait prévoir certaines améliorations dans les services, à moins que la croissance des dépenses ne serve qu’à combler les besoins grandissants d’une population vieillissante.

4. L’avenir des palais de justice

L’Acadie Nouvelle rapportait le mois dernier des rumeurs insistantes selon lesquelles le gouvernement provincial s’apprêterait à mettre la clé dans la porte des palais de justice de Caraquet, de Tracadie et de Burton, près d’Oromocto. Les trois établissements sont les derniers palais de justice à posséder seulement une cour provinciale, sans Cour du Banc de la Reine.

Le précédent gouvernement libéral avait profité du dépôt du budget en 2015 pour annoncer la fermeture des palais de justice de Grand-Sault, de Sussex, de Saint Stephen et de Grand Manan.

Le gouvernement de Blaine Higgs n’a pas confirmé les rumeurs concernant les fermetures des établissements de Caraquet, de Tracadie et de Burton, mais il ne les a pas démenties non plus.

Le ministre de la Santé, Ted Flemming, a donné beaucoup de crédibilité aux murmures en affirmant récemment que l’ex-vice-premier ministre Robert Gauvin avait tenté de monnayer son appui à la réforme de la santé en échange de la sauvegarde des palais de Justice de Tracadie et de Caraquet.

Le député Gauvin a nié les propos de M. Flemming.

5. Une école pour Gerry Lowe

Malgré la directive de son chef, le député libéral Gerry Lowe affirme qu’il pourrait voter pour le budget si le gouvernement progressiste-conservateur s’engage à faire avancer ses deux priorités: une hausse de l’impôt foncier des grandes industries et la construction d’une nouvelle école dans sa région.

Plusieurs obstacles se dressent devant les demandes du député de Sainte-Jean-Havre. Tout d’abord, les nouvelles écoles sont généralement annoncées dans le budget de capital présenté à l’automne qui précède la saison de la construction et pas dans le budget principal qui sera déposé mardi.

De plus, selon le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, la prise de décision concernant les projets d’infrastructure scolaire comme la construction de nouvelles écoles dépend d’un processus d’analyse indépendant et objectif fondé sur des données qui est à l’abri des considérations subjectives ou partisanes.

En ce qui concerne la hausse de l’impôt foncier des grandes industries pour aider la Ville de Saint-Jean à boucler ses fins de mois, l’initiative surprendrait beaucoup de la part d’un parti et d’un premier ministre qui favorisent plutôt les baisses d’impôts pour le secteur privé.

Blaine Higgs a aussi répété à plusieurs reprises depuis quelques semaines que son budget ne contiendra pas de bonbons pour essayer d’amadouer les députés.