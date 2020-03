La dernière tempête hivernale de la saison?

Dame Nature a bien l’intention de rappeler aux Néo-Brunswickois qu’il reste encore une dizaine de jours à l’hiver.

Une autre tempête hivernale s’apprête à frapper le Nouveau-Brunswick à l’approche d’un important système dépressionnaire en provenance de l’État du Colorado.

Environnement Canada a émis en fin de journée dimanche un bulletin météorologique spécial qui fait état d’importantes quantités de neige et de pluie verglaçante qui pourraient s’abattre sur la majeure partie de la province mardi.

Seules les régions qui longent la côte de Fundy, dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick, devraient être épargnées par cette tempête.

La neige devrait commencer à tomber lundi en fin de journée et persister jusqu’à mercredi, quoiqu’il est fort possible que quelques flocons de neige fassent leur apparition dès le lever du soleil lundi matin.

Environnement Canada prévoit jusqu’à 25 cm de neige.

Uniquement mardi, les régions du nord de la province devraient recevoir 20 cm de neige.

La région de Moncton doit s’attendre à un total d’environ 10 cm de neige au cours des journées de lundi et mardi ainsi qu’à un chapitre de pluie verglaçante tard mardi ainsi que durant la nuit de mardi à mercredi.

Partout en province, le mercure devrait se maintenir le jour entre 0°C et -6°C en ce début de semaine et de retour au travail et à l’école pour plusieurs, à l’exception de la région de Saint-Jean où un mercure maximum de 7°C est attendu lundi.

Les températures les plus froides sont prévues du côté de la Péninsule acadienne.

Pour ceux qui tiennent mordicus à l’arrivée du printemps, il faut savoir que c’est à partir de la fête de la Saint-Patrick que les températures vont commencer à véritablement ressembler à la belle saison.

Un bref épisode de redoux est aussi à prévoir partout au Nouveau-Brunswick d’ici là, soit vers la fin de la présente semaine, alors que des températures douces mêlées à des précipitations figurent aux prévisions émises par Environnement Canada.