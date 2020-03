Le propriétaire d’Irving Oil, Arthur L. Irving, sera du nombre de ceux qui recevront un doctorat honorifique de l’Université de Moncton, selon des documents de l’Université obtenus par l’Acadie Nouvelle.

L’homme d’affaires obtiendra un doctorat honorifique en administration des affaires lors de la collation des grades en mai.

Le 17 mars, Arthur Irving fera aussi un don «historique» à la campagne de financement Évolution de l’Université de Moncton, selon une invitation envoyée aux médias.

Le Sénat académique, qui est chargé de voter sur les candidatures pour cette prestigieuse distinction, a voté sur la question en novembre, selon le procès-verbal d’une réunion.

Une candidature a besoin d’obtenir les deux tiers des voix pour être acceptée.

Le vote est secret, et les bulletins de vote sont ensuite détruits.

Cinq étudiants sont du nombre des 42 membres du Sénat académique. On y retrouve aussi des professeurs et des membres de l’administration de l’Université.

Pascale Rioux, présidente de la FÉÉCUM, déplore le fait que l’Université de Moncton accordera un doctorat honorifique à Arthur Irving, propriétaire de Irving Oil. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Pascale Rioux, présidente de la Fédération des étudiantes et étudiants du campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) assure que les trois étudiants qui représentent le campus de Moncton ont voté contre la candidature de M. Irving.

«On déplore le fait qu’il va recevoir un doctorat honorifique. On pense que dans la société francophone acadienne, il aurait pu y avoir d’autres nominations que le propriétaire d’une entreprise privée qui n’est pas diplômé de l’Université de Moncton», dit celle qui est aussi étudiante en droit.

Elle croit qu’il y a une corrélation entre le don d’Arthur Irving et le doctorat honorifique qui lui sera accordé.

«Je pense que le don et le doctorat sont quand même liés, je pense que l’un venait avec l’autre. Je trouve juste ça plate que l’Université de Moncton se laisse acheter comme ça.»

Antoine Zboralski, président de l’organisme écologique étudiant Symbiose, croit qu’il est mal d’accorder un doctorat honorifique au propriétaire d’une entreprise dont le gagne-pain repose sur les énergies fossiles.

«On se dit que l’Université ne doit pas accepter un don et encore moins récompenser une personne et une entreprise qui contribue à ce point-là aux changements climatiques et qui a abandonné ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre», dit l’étudiant.

Alain Deneault, philosophe et professeur au campus de Shippagan de l’Université de Moncton, a aussi réagi à la nouvelle.

«Que vaut un titre lorsqu’on subodore qu’il est attribué de manière monnayée? L’université est un des rares domaines où l’argent déprécie ce qu’il achète.»

L’Université de Moncton a refusé une demande d’entrevue dimanche. Elle a par contre publié une explication du processus de sélection des lauréats.

«L’Université de Moncton souhaite rappeler que le doctorat honorifique est une distinction qui est décernée à une personne qui excelle ou qui a excellé dans l’un des principaux domaines de l’activité humaine. Cette contribution exceptionnelle doit se caractériser par sa durabilité et sa profondeur.»