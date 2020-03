Moncton: une marche vers l’équité salariale

C’est en scandant «L’équité salariale, maintenant» et «mon corps, mon choix» que des centaines de personnes ont pris la rue dimanche, à Moncton, pour la journée internationale des femmes.

Johanne Perron, directrice de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, rappelle qu’il n’y a toujours pas de loi garantissant l’égalité des revenus entre hommes et femmes, dans le secteur privé, au Nouveau-Brunswick.

La loi sur l’équité salariale adoptée en 2009 ne couvre que les emplois du secteur public, comme les fonctionnaires et les enseignantes.

«Il faut réaliser que les femmes sont souvent dans le même type d’emploi, et que les hommes sont dans d’autres types d’emploi. Dans les emplois où il y a surtout des femmes, on réalise qu’elles ne sont pas toujours rémunérées à leur juste valeur.»

Elle affirme que 65% à 70% des femmes travaillent dans le secteur privé, et qu’elles n’ont donc pas toujours les mêmes opportunités que leurs collègues masculins.

Ce désavantage peut causer des répercussions en dehors de la vie professionnelle, puisque ces femmes ont alors un pouvoir d’achat réduit.

«Ça affecte aussi la pension. J’ai travaillé avec beaucoup de femmes qui l’ont vécu. Elles arrivent au moment de leur pension, et elles se disent “wow, j’ai pas grand chose pour mes vieux jours” parce qu’elles n’étaient pas suffisamment rémunérées», relate Johanne Perron.

En organisant la marche du 8 mars, elle espère attirer l’attention du gouvernement sur l’enjeu. Elle espère aussi qu’on retrouvera des mesures contre l’iniquité salariale dans le budget qui sera présenté mardi.

Lucky Kasendwe, étudiante en travail social, est bien consciente de cette réalité. Bientôt, lorsqu’elle aura terminé ses études, elle pourrait se retrouver sur un marché du travail qui la désavantage.

«C’est une profession à prédominance féminine, et la majorité des travailleuses sociales – surtout celles qui travaillent dans des organismes à but non lucratif – sont sous-payées contrairement à celles qui travaillent au gouvernement.»

Ces femmes peuvent vivre dans des situations financières précaires à cause des obstacles liés à leur domaine de travail, selon elle.

Lyne Chantal Boudreau, présidente du Regroupement féministe du N.-B. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du N.-B. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau Lucky Kasendwe en est à sa dernière année d’études en travail social à l’Université de Moncton. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

En plus de cela, les femmes au N.-B. ont un accès restreint à l’avortement, souligne la présidente du Regroupement féministe, Lyne Chantal Boudreau.

La fermeture prochaine de la Clinique 554 de Fredericton a relancé le débat sur l’accès à l’avortement dans la province.

Le gouvernement fédéral menace maintenant de retenir des transferts de fonds en santé si le N.-B. refuse de financer des avortements chirurgicaux dans des cliniques.

«La question de l’accessibilité de l’avortement est encore taboue au Nouveau-Brunswick. Il y a trois endroits qui le font, et le reste de la province ne donne pas accès aux femmes qui sont en ruralité. C’est un droit, et les personnes devraient y avoir accès si elles en ont besoin», explique Lyne Chantal Boudreau.

Outre la clinique 554, L’Hôpital régional Chaleur, de Bathurst, le CHU Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton, et l’Hôpital de Moncton sont les trois seuls endroits où il est possible d’avoir un avortement chirurgical au N.-B.