Patrick Richard sera candidat dans le quartier 1 à Moncton

Originaire de Moncton, ce gestionnaire vise à assurer une représentation plus jeune au sein du conseil municipal. Il sera candidat au quartier 1 de Moncton, lors des élections municipales, en mai.

S’il est élu, Patrick Richard désire avant tout établir une stratégie pour régler le problème de l’itinérance qui s’est développé dans la ville au cours des dernières années.

«On a besoin de régler la question de l’itinérance, on doit essayer de trouver des logements abordables pour ces gens-là et des opportunités pour changer leur quotidien.»

Celui qui aspire à devenir conseiller désire aussi promouvoir les espaces verts de la communauté, mais de façon «plus réfléchie».

«Des espaces verts, il y en a beaucoup à Moncton – il pourrait en avoir plus – mais ce serait aussi de repenser ce qu’on a déjà et de faire sûr qu’on peut avoir des espaces multifonctionnels.»

L’homme dans la trentaine croit que les jeunes ne sont pas représentés au sein du conseil municipal.

«Je pense que c’est le temps qu’on ait un peu de diversité sur le conseil municipal. J’ai trente ans, je me considère jeune, et on a besoin de différentes voix. Pour avoir des solutions qui comblent les besoins de tous les gens, il faut avoir cette représentation-là.»

Il détient un baccalauréat en arts de l’Université de Moncton avec une concentration en gestion des affaires, en science politique et en sociologie.

Il a aussi obtenu un certificat en gestion des ressources humaines de l’Université du Nouveau-Brunswick.

Il est actuellement stratège de la main-d’oeuvre chez Opportunités NB. Il a également occupé des postes de direction chez Target Canada et au parc aquatique Magic Mountain.

Patrick Richard a aussi fait son bout de chemin dans le milieu associatif communautaire. En 2016, il a créé le Réseau des jeunes professionnels de Hub City, un organisme chargé d’aider les jeunes à nouer des liens avec la communauté d’affaires du Grand Moncton.

Le Réseau a depuis organisé plus de 30 événements de réseautage et bon nombre de collectes de fonds au bénéfice d’organisations caritatives.

Il est aussi bénévole pour le programme Junior Achievement New Brunswick, et trésorier du conseil d’administration du centre communautaire Station Acadie, l’organisme qui gère la Place de la Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, sur la rue Saint-George.

Dans le communiqué annonçant sa candidature, Patrick Richard fait un voeu de transparence.

«Je m’engage, tant pendant la campagne qu’une fois élu, à demeurer aussi ouvert et disponible que je le suis maintenant. Vous pourrez toujours compter sur ma transparence et sur un partage honnête et responsable des informations avec la communauté. Vous serez informés des décisions à prendre», promet-il.

Les deux postes de conseiller du quartier 1 sont actuellement occupés par Shawn Crossman et Paulette Thériault.