Paul Richard brigue à nouveau un mandat de conseiller à Moncton

Paul Richard, candidat aux élections partielles à Moncton en 2016, retentera d’obtenir un poste de conseiller dans le quartier 4 de la ville.

Fort de ses expériences de bénévolat et de 31 ans d’expérience au sein d’Énergie NB, Paul Richard veut représenter son quartier au conseil municipal.

La victoire lui avait échappé par 20 votes lors de l’élection partielle du 14 novembre à Moncton, déclenchée pour remplacer le défunt René «Pepsi» Landry.

La conseillère Susan F. Edgett avait alors obtenu une majorité des voix.

Il estime que les citoyens du quartier 4 désirent un «leadership fort».

«Je m’engage à servir les gens du quartier 4, de répondre à leurs besoins et d’être présent pour eux. Je répondrai aux courriels, répondrai aux appels et rencontrerai les électeurs, ce qui ne semble pas être le cas depuis 2016. Les gens méritent mieux», dit le candidat par voie de communiqué.

Selon lui, la municipalité se doit de régler le problème de l’itinérance et d’assurer la sécurité de ses citoyens.

«Je suis un gars très engagé dans la communauté, et j’aimerais être sa voix au conseil», dit-il lorsqu’on lui demande pourquoi les électeurs devraient lui donner leurs votes.

Paul Richard a occupé plusieurs postes chez Énergie NB depuis 1988. Il est actuellement concepteur de lignes électriques.

Il a déjà siégé comme secrétaire-trésorier de la section locale 37 de son syndicat, la Fraternité internationale des ouvriers en électricité.

Il est aussi membre des Chevaliers de colomb et du club Rotary Resurgo de Moncton. Paul Richard siège aussi sur le conseil d’administration de Repaire jeunesse de Moncton.

Paul Richard cumule également plusieurs années d’engagement communautaire pour diverses associations sportives de la région, dont l’Association du hockey mineur de Lewisville, l’Association de hockey féminin du Sud-Est et l’Association des arbitres de hockey du Nouveau-Brunswick.

«Par l’entremise de mon engagement communautaire, j’ai œuvré avec des gens de tous les milieux et de tous les âges. Avec mon expérience, je crois être bien placé pour gérer les dossiers présentés au conseil et pour être à l’écoute des gens et les aider avec leurs besoins.»