Covid-19: le gouvernement annule les voyages scolaires internationaux

Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy. - Archives

Le gouvernement provincial annule tous les voyages internationaux liés à l’école pour le reste de l’année scolaire, dans la foulée de l’épidémie du Covid-19.

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance exige de plus que tous les enfants, les élèves, le personnel, les bénévoles et les membres de la famille qui sont revenus de voyages internationaux après le 8 mars évitent pendant 14 jours les écoles publiques.

La directive vaut aussi pour les centres de la petite enfance et les bureaux des districts scolaires. Elle s’applique également aux membres de la famille et au personnel scolaire.

Cette annonce suit une autre directive, datant cette fois du 6 mars. Celle-ci prévoit que les élèves néo-brunswickois qui ont voyagé dans sept régions du monde (Chine, Iran, Japon, Italie, Corée du Sud, Hong Kong et Singapour) doivent éviter de fréquenter les écoles publiques, les garderies éducatives et les bureaux des districts scolaires pendant deux semaines.